Padre de comandante de policía de Providencia le cantó al ataúd de su hija mientras crecen dudas por su muerte

Foto padre de subteniente Jenyfer Marciales le cantó junto al ataúd mientras crecen dudas por su muerte en Providencia.

La despedida de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño estuvo marcada por el dolor, las lágrimas y escenas profundamente conmovedoras que estremecieron a familiares, compañeros de la institución y asistentes al sepelio realizado en el Cementerio Los Olivos, en la vía a Puerto Colombia. En medio de las investigaciones por la misteriosa muerte de la uniformada en la estación de Policía de Providencia, su familia protagonizó una emotiva ceremonia en la que el sufrimiento por la pérdida quedó expuesto públicamente.

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Uno de los momentos más desgarradores ocurrió cuando el padre de la oficial tomó la palabra frente al féretro y comenzó a cantar “La venia bendita”, la reconocida canción de Marco Antonio Solís. Según registró el portal Zona Cero, el hombre interpretó la serenata con la voz entrecortada mientras permanecía junto al ataúd de su hija.

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En medio del llanto y acompañado por otros familiares, el padre de la uniformada puso flores sobre el féretro y cantó a todo pulmón, generando una escena que conmovió incluso a los uniformados presentes en las honras fúnebres.

La despedida estuvo acompañada además por un homenaje realizado por integrantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes hicieron un pasillo de honor durante el ingreso del cuerpo al cementerio. Posteriormente, el sonido de una trompeta marcó el inicio de un minuto de silencio en memoria de la subteniente.

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Sin embargo, otra de las escenas que más impactó a los asistentes fue el dolor de la madre de la oficial, quien permaneció aferrada al ataúd sin querer separarse de él.

Entre lágrimas, la mujer repetía frases que estremecieron a quienes la escuchaban. “Mañana es el Día de la Madre y no te voy a tener conmigo”, expresó mientras abrazaba el féretro de su hija.

En medio del sufrimiento, también preguntaba desconsoladamente: “Hija mía te extraño. ¿Cuál es la razón por la que tú moriste?”, dejando reflejada la incertidumbre que todavía rodea el caso.

Al sepelio asistió también el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo, quien acompañó a la familia y expresó públicamente sus condolencias.

La muerte de la uniformada continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades. Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, de 35 años, fue encontrada sin vida el pasado 2 de mayo dentro de la estación de Policía de Providencia, donde se desempeñaba como comandante encargada.

Según los primeros reportes, la oficial presentaba un impacto de bala y junto a ella fue hallada un arma de fuego dentro de la habitación donde dormía.

Aunque inicialmente surgió la hipótesis de un posible suicidio, la familia de la subteniente ha insistido públicamente en que no cree en esa versión.

La hermana de la oficial, Leidys Marciales, aseguró en declaraciones entregadas a Zona Cero que la familia permanece esperando los resultados oficiales de Medicina Legal y pidió transparencia total en el proceso.

“Eso nos deja un sinsabor, porque no es el actuar de mi hermana”, afirmó al referirse a la hipótesis que ha circulado alrededor de la muerte de la uniformada.

La familia también reveló que la subteniente habría denunciado en vida presuntos episodios de acoso laboral dentro de la estación de Policía de Providencia.

Según explicó su hermana, Jenyfer les había contado desde hacía varios meses que enfrentaba hostigamientos y desautorizaciones por parte de un teniente que trabajaba en el mismo comando.

“Sabíamos del acoso laboral que estaba viviendo desde hace cuatro meses. Ella en vida había reportado ese acoso y tampoco le habían dado respuesta”, expresó Leidys Marciales.

De acuerdo con sus familiares, la oficial incluso había iniciado formalmente un proceso relacionado con esas denuncias y había recopilado presuntas pruebas como videos, chats y llamadas para respaldar sus señalamientos.

La subteniente, quien llevaba 16 años en la Policía Nacional, había ingresado inicialmente como patrullera y logró ascender hasta el grado de subteniente tras estudiar con apoyo de créditos del Icetex.

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Sus allegados aseguran que tenía múltiples proyectos personales y profesionales, razón por la que hoy exigen que la investigación esclarezca completamente las circunstancias de una muerte que mantiene conmocionada a Barranquilla y a la institución policial.