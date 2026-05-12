“Cada árbol fue pintado a mano”: estudiantes de arquitectura sorprendieron con megamaqueta del Parque Las Lagunas en Montería

Foto estudiantes de la UPB crearon maqueta gigante del Parque Botánico Las Lagunas en Montería.

La construcción del Parque Botánico Las Lagunas en Montería no solo comenzó a transformar uno de los espacios ambientales más importantes de la ciudad, sino que también se convirtió en una oportunidad para que jóvenes talentos de la arquitectura dejaran su huella en uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos del Caribe colombiano.

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Detrás de la imponente maqueta a gran escala que hoy exhibe el futuro del parque están los estudiantes de noveno semestre de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, Valeria González Arteaga y Mateo Páez, quienes asumieron el reto de diseñar y construir una representación detallada del megaproyecto ambiental que cambiará el paisaje urbano de Montería.

Trasnochos, resina y miles de detalles: así construyeron estudiantes la maqueta del Parque Las Lagunas

La maqueta, dividida en cuatro secciones para facilitar su transporte, se convirtió en una de las grandes atracciones durante la presentación oficial de las obras del parque, permitiendo a los asistentes visualizar cómo quedará el espacio de 30 hectáreas que transformará antiguas lagunas de oxidación en un ecosistema turístico y ambiental.

Alcaldía de Montería Foto de la maqueta del Parque de Las Laguras en Montería.

Valeria González contó que todo comenzó cuando fueron contactados para cotizar el proyecto, sin imaginar la magnitud que terminaría teniendo.

La estudiante explicó en tercera persona que inicialmente pensaron que sería una maqueta pequeña y sencilla, por lo que cobraron muy poco en comparación con el enorme trabajo que representaba. Sin embargo, aseguró que con el paso de los días terminaron enamorándose completamente del proyecto y decidieron entregarle “el corazón” a cada detalle.

Alcaldía de Montería Foto la maqueta del Parque Botánico Las Lagunas se convirtió en símbolo del futuro sostenible de Montería.

Según relató, el proceso inició con el diseño digital en 2D y 3D, seguido de largas jornadas de trabajo manual en las que cada elemento fue construido cuidadosamente.

“Cada árbol fue pintado uno por uno y cada lámpara fue hecha completamente a mano con yeso”, explicó la joven arquitecta, en entrevista con PUBLIMETRO Colombia, quien recordó que las extensas horas de trabajo y los trasnochos hicieron parte de un proceso complejo, pero profundamente gratificante.

La maqueta reproduce fielmente varios de los espacios más emblemáticos del futuro Parque Botánico Las Lagunas, incluyendo senderos ecológicos, lagunas, ciclorrutas, miradores, pabellones y zonas verdes que harán parte del proyecto impulsado por la Alcaldía de Montería.

Alcaldía de Montería. Foto maqueta del Parque Las Lagunas en Montería.

Uno de los mayores desafíos, según contó Valeria, fue trasladar el diseño técnico del AutoCAD a una estructura física que debía ensamblar perfectamente en cada una de sus partes.

La estudiante explicó que el reto más difícil fue lograr que las lagunas y las cotas de nivel encajaran correctamente sin afectar el acabado visual del proyecto. Además, indicó que debieron trabajar con resina epóxica y distintos materiales para recrear el efecto del agua sin que se derramara.

“Tuvimos que repetir varias partes, ensuciarnos, probar muchas veces con la resina y volver a comenzar, pero al final logramos el resultado que queríamos”, señaló.

Por su parte, Mateo Páez aseguró que uno de los aspectos más emocionantes fue visualizar cómo será el parque completamente terminado, especialmente en espacios diseñados para la interacción con la naturaleza y la biodiversidad.

El estudiante destacó que una de las áreas que más ilusión le genera es el gran mariposario, el cual hará parte de la segunda etapa del proyecto.

En tercera persona, explicó que este espacio será altamente interactivo y permitirá a los visitantes conectarse con la fauna y flora de la región, fortaleciendo además la educación ambiental dentro del parque.

Alcaldía de Montería Foto maqueta del Parque de Las Lagunas en Montería.

Mientras tanto, Valeria confesó que uno de los lugares que más espera conocer cuando el parque sea construido es el pabellón principal, desde donde se apreciarán las lagunas y los corredores ecológicos.

“Imaginarse caminando o trotando por el medio de todo eso será espectacular”, comentó la joven, quien aseguró que el proyecto también conecta con su pasión personal por el deporte y los espacios públicos sostenibles.

La maqueta permanecerá expuesta al público durante aproximadamente un año y medio, convirtiéndose en una ventana para que los monterianos conozcan cómo avanzará la transformación ambiental de la ciudad.

El proyecto del Parque Botánico Las Lagunas arrancó oficialmente con la puesta de la primera piedra liderada por el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, quien calificó la obra como “una decisión de ciudad” y no simplemente como la construcción de un parque.

La megaobra tendrá una inversión cercana a los 88 mil millones de pesos y será el parque botánico urbano más grande de una ciudad capital en Colombia.

Además de recuperar un antiguo pasivo ambiental, el parque funcionará como amortiguador hídrico para prevenir inundaciones en la zona occidental de Montería y servirá como eje de desarrollo sostenible, turismo ecológico y planificación urbana resiliente.

La primera fase contempla senderos elevados, jardines botánicos, espejos de agua, zonas deportivas, espacios culturales y áreas de conservación ambiental.

El proyecto también incluirá un Centro de Interpretación Ambiental, pensado para estudiantes, investigadores y visitantes interesados en aprender sobre humedales, biodiversidad y la importancia ecológica del río Sinú.

Para Valeria y Mateo, participar en la construcción de la maqueta significó mucho más que un trabajo universitario. Ambos coinciden en que fue una experiencia que les permitió entender el impacto que puede tener la arquitectura sobre las ciudades y la vida de las personas.

Los estudiantes aprovecharon además para enviar un mensaje a los jóvenes interesados en estudiar arquitectura y diseño.

Valeria aseguró que la arquitectura es una carrera profundamente emocional y artística, donde el compromiso y la pasión son fundamentales para alcanzar grandes resultados.

“Uno entrega la vida a proyectos como estos. Hay noches sin dormir, horas interminables de trabajo y mucho sacrificio, pero cuando ves el resultado entiendes que todo valió la pena”, expresó.

Finalmente, ambos revelaron que sueñan con desarrollar futuros proyectos culturales en Montería, especialmente espacios dedicados a las artes, el diseño y la creatividad.

Los jóvenes consideran que la ciudad y la región Caribe tienen enormes talentos artísticos, pero hacen falta lugares donde esas capacidades puedan desarrollarse plenamente sin necesidad de salir de la ciudad.

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Con creatividad, dedicación y cientos de horas de trabajo, estos estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana lograron convertir una maqueta en símbolo del futuro sostenible que Montería comienza a construir alrededor del Parque Botánico Las Lagunas.