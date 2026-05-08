Conmovedor funeral de la comandante de Policía de Providencia hallada muerta, familiares lloran y piden justicia

La ciudad de Barranquilla vivió este viernes un emotivo funeral por la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, la oficial barranquillera de 35 años hallada sin vida en una habitación de la estación de Policía de la isla de Providencia, con un impacto de bala y un arma de fuego a su lado. El cuerpo de la uniformada llegó en la mañana a la Funeraria Capillas de la Fe, en el barrio El Prado, donde familiares y colegas le rindieron homenaje antes de su sepultura.

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Los allegados de Marciales pidieron una investigación clara y pública sobre los hechos. Su hermana, Leidy Marciales, insistió en la necesidad de esclarecer lo ocurrido para poder cerrar el duelo familiar. Leidy afirmó que “requerimos para sentir que vamos recibir la verdad, la transparencia para que se esclarezca toda esta situación y nosotros podamos tener el cierre que es". En sus declaraciones desde la funeraria, la familiar añadió que, pese al dolor, no pretenden emitir juicios prematuros: “no podemos en el momento acusar a nadie, solamente como conocíamos a mi hermana y teníamos una relación con ella decir lo que sabíamos para que se investiguen”, expresó Leidy, quien también calificó como “muy extrañas” las circunstancias alrededor de la muerte.

Barranquilla despidió a la subteniente Jenyfer Marciales mientras crecen las preguntas por su muerte

La familia confirmó que esperan los resultados de la necropsia como paso determinante para conocer la causa oficial del deceso. En palabras de Leidy, “tenemos que esperar necropsia porque ahora mismo es su cuerpo el que nos va a decir, estamos esperando para poder saber qué sucedió. Aunque quisiéramos saber todo ya, tenemos que entender que todo tiene su proceso”. Ese diagnóstico forense es visto por los allegados como esencial para avanzar en una averiguación que incluya responsabilidades y aclare si hubo fallas institucionales.

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El traslado del cuerpo desde Providencia hasta Barranquilla implicó una logística que la familia describió como compleja y dolorosa. Leidy relató que “el día miércoles lo entregaron directamente a la funeraria y demás. Sí ha sido un poco complicada la logística, sí ha sido un poco doloroso más que todo para mi mamá”, y destacó que la presencia de su hermana en la ciudad permitirá a la familia “cerrar este capítulo” y darle “un descanso” a Jenyfer con los honores que consideran pertinentes.

En la despedida participaron compañeros de la Policía y miembros de la comunidad, quienes reclamaron respeto por la memoria de la oficial y seguimiento a las averiguaciones. Las autoridades competentes anunciaron que continúan con las diligencias investigativas en Providencia y que coordinarán con los peritos para acelerar la necropsia y el esclarecimiento de los hechos.

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Mientras la familia y la institución esperan los resultados forenses, la comunidad y las redes sociales demandan respuestas y vigilancia sobre el proceso. Los allegados de la subteniente Marciales insisten en que solo con una investigación transparente podrán obtener el cierre y la justicia que reclaman en medio de un duelo que, según Leidy, ha golpeado con especial fuerza a su madre y a quienes más la querían.