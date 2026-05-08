Más de 40 grados: alerta por golpes de calor, debido a las altas temperaturas en Colombia

La intensa ola de calor que afecta al norte del país se mantendrá durante los próximos días y continuará golpeando a varias ciudades de la Costa Caribe colombiana, donde se esperan temperaturas superiores a 38 grados Celsius y sensaciones térmicas que superarán los 40 grados. Entre las localidades más impactadas se encuentran Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería y Riohacha, donde las condiciones secas dominarán el panorama climático durante el fin de semana.

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Las autoridades y expertos meteorológicos atribuyen este episodio a un sistema de alta presión que, junto con el ingreso de polvo del Sahara, ha limitado la formación de nubosidad y disminuido las probabilidades de lluvia. En ese sentido, la meteoróloga de CorpoGuajira, Leidys Rodríguez, advirtió sobre las causas del fenómeno. Rodríguez explicó: “Aunque recientemente tuvimos el paso de la primera Onda Tropical de la temporada, este sistema no generó las lluvias esperadas debido a la presencia simultánea de dos condiciones atmosféricas importantes: un sistema de alta presión y el ingreso de polvo sahariano. El sistema de alta presión favorece la presencia de aire seco y cálido, mientras que el polvo sahariano limita la formación de nubosidad y precipitaciones. Esto provoca cielos mayormente despejados y un incremento significativo de la radiación solar“.

Las autoridades han advertido que estas condiciones podrían extenderse durante varios días más, con especial impacto en zonas urbanas y costeras, donde el calor urbano y la humedad relativa elevan el riesgo de malestares por calor. Frente a este escenario, el Sistema de Alertas Tempranas emitió varias recomendaciones para proteger la salud pública: mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., usar protector solar, vestir con ropa ligera y utilizar gorras o sombreros para reducir los riesgos asociados al calor extremo.

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Además, las autoridades ambientales hicieron un llamado a evitar quemas abiertas debido a las condiciones secas que aumentan el riesgo de incendios en la región Caribe. En palabras de Rodríguez: “Las condiciones actuales favorecen el aumento extremo de las temperaturas en gran parte del Caribe colombiano; por ello es crucial evitar prácticas que puedan generar fuego en el ambiente seco”.

En ciudades como Barranquilla, donde la combinación de clima y densidad poblacional incrementa la probabilidad de golpes de calor, las recomendaciones para la población incluyen hidratarse constantemente con agua, incluso sin sed, y buscar sombra en las horas críticas. Para prevenir un golpe de calor, se aconseja además usar ropa holgada y de colores claros, y limitar la actividad física intensa al aire libre en las horas de mayor radiación solar.

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Las autoridades seguirán monitoreando la evolución del sistema y evaluando la entrada de polvo sahariano. Mientras tanto, las autoridades locales y los servicios de salud mantienen campañas informativas para que la comunidad adopte medidas preventivas durante esta ola de calor que afecta al Caribe colombiano.