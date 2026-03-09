Muy de malas: mujer sufrió aparatoso accidente y quedó herida en su puesto de votación

Foto mujer terminó en urgencias tras accidente en puesto de votación en Barranquilla durante jornada electoral.

Un inesperado accidente en un puesto de votación en Barranquilla dejó a una mujer herida durante la jornada electoral al Congreso de la República. El hecho ocurrió en la Institución Educativa Distrital Pestalozzi, donde una votante resultó lesionada luego de que parte del piso de madera de un cubículo se rompiera mientras ejercía su derecho al voto.

La mujer afectada fue identificada como Andrea Lamadrid, quien sufrió heridas en su pierna derecha y un fuerte golpe en el tobillo tras caer en el hueco que quedó al ceder la estructura del piso.

Según relató Jairo Castro, esposo de la afectada, el accidente se produjo en una zona donde el suelo estaba construido sobre una base elevada que no contaba con las condiciones adecuadas de seguridad.

“El piso era de madera, de una cancha de microfútbol, con una altura aproximada de 30 a 50 centímetros. Debajo había clavos y alambres oxidados, y cuando a mi esposa se le fue el pie ahí adentro, se le dobló el tobillo”, explicó el hombre al portal de noticias Zona Cero.

Denuncian falta de atención tras el accidente

De acuerdo con el testimonio del esposo de la víctima, la situación generó preocupación debido a que no habría recibido atención médica inmediata en el lugar de votación.

Castro aseguró que, tras el accidente, solicitó ayuda a las autoridades presentes en el puesto de votación, esperando que se contactara a personal de primeros auxilios como Defensa Civil, paramédicos o algún enfermero, pero afirmó que en ese momento no había personal disponible para atender la emergencia.

“Pedí que llamaran a alguien que pudiera atender a mi esposa, pero me dijeron que tocaba esperar a que la persona encargada llegara de otro puesto”, narró.

Ante la falta de atención inmediata, el hombre explicó que decidió trasladar a su esposa por sus propios medios a un centro médico.

Trasladada a urgencias por su esposo

Según su relato, luego de esperar cerca de 50 minutos sin recibir asistencia, tomó la decisión de cargar a su esposa y llevarla directamente a urgencias de su EPS para que recibiera atención médica.

La mujer continuaba siendo evaluada por especialistas para descartar posibles complicaciones o infecciones, debido al contacto con clavos y alambres oxidados que se encontraban debajo del piso que colapsó.

El esposo también indicó que insistió ante los responsables del lugar para que revisaran la estructura del cubículo donde ocurrió el accidente, con el fin de evitar que otros votantes pudieran resultar lesionados.

Finalmente, tras su reclamo, la mesa de votación fue reubicada en otro espacio, mientras se verificaban las condiciones del área afectada.

Jornada electoral bajo vigilancia en Barranquilla

El accidente ocurrió en medio de una jornada electoral vigilada por las autoridades en Barranquilla y el departamento del Atlántico.

La Fiscalía General de la Nación desplegó 263 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para supervisar el desarrollo de las elecciones, con especial presencia en puestos de votación de Barranquilla y Soledad.

El director seccional de la Fiscalía en el Atlántico, Daniel Gómez Acuña, informó que durante la jornada también estuvieron disponibles ocho fiscales de turno, de los cuales cuatro se encargaron exclusivamente de investigar posibles delitos electorales.

Entre las conductas que las autoridades vigilaron durante las elecciones en el Atlántico estuvieron el constreñimiento al elector, el fraude al votante y la corrupción al sufragante, además de posibles casos de trashumancia electoral.

Amplio dispositivo de seguridad

En materia de seguridad, 2.900 policías fueron desplegados para vigilar las elecciones en Barranquilla y su área metropolitana, donde se habilitaron 249 puestos de votación y 5.150 mesas electorales.

El potencial electoral en Barranquilla y municipios cercanos superó 1,7 millones de ciudadanos habilitados para votar, lo que convirtió la jornada en uno de los procesos electorales con mayor participación en la región.

Mientras tanto, el caso del accidente ocurrido en el puesto de votación generó preocupación entre ciudadanos que acudieron a las urnas, quienes pidieron mayores revisiones de seguridad en las instalaciones habilitadas para el proceso electoral.

Las autoridades no se pronunciaron oficialmente sobre el incidente, mientras la mujer continuaba bajo observación médica tras el accidente sufrido durante la jornada de votación.