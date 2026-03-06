ICE detiene a periodista colombiana en Estado Unidos cuando iba a recoger a su hija al colegio: FLIP lanza alerta en Colombia

La detención de la periodista colombiana Estefany Rodríguez Flores en Estados Unidos generó preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa y miembros de la comunidad latina en ese país. El caso fue denunciado públicamente por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que pidió claridad sobre las razones de la captura y garantías para los derechos de la comunicadora.

De acuerdo con la organización, la periodista fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Nashville, Tennessee, donde actualmente ejercía labores periodísticas en los medios Nashville Noticias y Univisión 43 Nashville. La comunicadora se desempeñaba cubriendo temas sociales, familiares, policiales, de salud y migratorios, enfocados principalmente en la comunidad latina residente en esa región de Estados Unidos.

Preocupación por captura de periodista colombiana en Estados Unidos: familia denuncia irregularidades

Según la información difundida por la FLIP, hasta el momento no existe claridad sobre los motivos específicos de la detención de la periodista colombiana, situación que ha generado inquietud entre organizaciones de defensa de la libertad de prensa y colegas del gremio periodístico. Además, la fundación señaló que la familia de la comunicadora no tenía información clara sobre su situación ni su ubicación tras la captura.

“Estamos en contacto con organizaciones internacionales y actores de defensa de la libertad de prensa para hacer seguimiento al proceso y promover que se garanticen sus derechos y su pronta liberación”, indicó la entidad.

El hecho ocurrió cuando la periodista se encontraba con su esposo, Alejandro Medina, en las afueras de un gimnasio ubicado en 2615 Murfreesboro Pike, en Nashville. De acuerdo con reportes del medio Nashville Noticias, el vehículo en el que se movilizaban —identificado con el logo del medio— fue rodeado por ocho agentes armados del ICE, quienes procedieron a realizar el arresto.

La detención ocurrió en un momento en que la periodista debía cumplir con su rutina diaria, que incluía acudir a su trabajo y recoger a su hija de ocho años en el colegio. Tras la captura, la menor tuvo que ser trasladada a otra ciudad, situación que ha generado preocupación entre familiares y allegados por el impacto emocional que podría tener en la niña.

El padre de la comunicadora, Juan Rodríguez, quien trabajó como camarógrafo en RCN, aseguró que la familia considera que el procedimiento podría tratarse de una posible retaliación, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades migratorias.

Por su parte, la periodista Daniela Castillo, también residente en Estados Unidos, aseguró que Estefany Rodríguez cuenta con permiso de trabajo, licencia y un proceso de ajuste de estatus migratorio por matrimonio con un ciudadano estadounidense. En ese sentido, rechazó versiones que indicaban que la comunicadora se encontraba en condición irregular en el país.

Desde el equipo legal de la periodista se explicó que el ICE argumenta que la comunicadora no se presentó a dos citas migratorias, lo que habría sido interpretado por la agencia como un posible riesgo de fuga. Sin embargo, el abogado indicó que una de esas entrevistas coincidió con una fuerte tormenta de nieve en Nashville, lo que habría impedido su asistencia.

Además, según la defensa, cuando el esposo de la periodista acudió junto a un abogado a la oficina de ICE para consultar sobre la situación, los funcionarios indicaron que la cita no aparecía en el sistema y que el caso debía aclararse en una nueva entrevista programada para el 17 de marzo.

Mientras avanza el proceso, la Fundación para la Libertad de Prensa y otras organizaciones internacionales continúan realizando seguimiento al caso de la periodista colombiana detenida en Estados Unidos, con el objetivo de garantizar que se respeten sus derechos y se esclarezcan las circunstancias de su arresto.