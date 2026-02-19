“Mi coletica”: Shakira y Beéle graban video en Barranquilla y se reúnen con el alcalde Char

El rumor que circuló durante días en Barranquilla finalmente fue confirmado. La presencia de Shakira en su ciudad natal, grabando un nuevo video musical junto al también barranquillero Beéle, dejó de ser un secreto a voces cuando el alcalde Alejandro Char lo confirmó públicamente a través de sus redes sociales.

La noticia se conoció a la medianoche, cuando el mandatario compartió fotografías y videos junto a los dos artistas. “Shakira y Beéle en la casa, esta es su casa. Gracias por mostrarle al mundo que Barranquilla está a otro nivel”, escribió el alcalde, despejando cualquier duda sobre la grabación del videoclip en la capital del Atlántico.

Shakira regresa a Barranquilla para grabar con Beéle y desata furor en redes

Minutos después, ambos cantantes publicaron un video en sus redes sociales en el que Beéle le dice a Shakira una frase coloquial que rápidamente se volvió viral: “Un borondito con mi coletica por Quilla”. La expresión reforzó la identidad local del proyecto y encendió aún más la expectativa entre los seguidores.

Desde el fin de semana se hablaba de la posible grabación de un video musical en Barrio Abajo, especialmente tras el cierre de algunas vías en la zona de los murales. Las especulaciones crecieron cuando miembros del equipo de la artista compartieron imágenes desde puntos emblemáticos como el Gran Malecón y la escultura de Shakira.

En el video difundido por el alcalde, se observan adelantos del rodaje: mujeres con gaitas, polleras coloridas y escenas que evocan la esencia barrial y el espíritu del Carnaval de Barranquilla. Todo indica que será una producción cargada de baile, tradición y color caribeño.

Durante el encuentro, Alejandro Char conversó con la artista sobre la ciudad y le contó detalles de la ampliación del estadio Metropolitano, que pasará a tener 60.000 sillas y proyecta albergar un show de 75.000 personas a final de año. Shakira, por su parte, calificó a Barranquilla como “divina e increíble”.

La posible colaboración llega tras el exitoso paso de la cantante por El Salvador, donde culminó su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” con cifras récord de asistencia. Ahora, todas las miradas están puestas en esta nueva producción que uniría el pop global de Shakira con el flow caribeño de Beéle.

La relación artística entre ambos ya había dado señales en el pasado, con videos virales y colaboraciones especiales. Sin embargo, esta grabación en Barranquilla marca un nuevo capítulo que promete convertirse en uno de los próximos éxitos musicales del año.

Mientras no hay un anuncio oficial sobre la fecha de estreno, la confirmación del alcalde y las imágenes compartidas dejan claro que la ciudad vuelve a ser escenario de una apuesta musical de talla internacional, con el sello inconfundible de dos de sus artistas más representativos.