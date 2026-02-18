Shakira regresa a Colombia y está preparando nueva sorpresa para sus seguidores

La cantante Shakira estaría de regreso en Barranquilla, su ciudad natal, y todo indica que no se trata de una visita de descanso. En redes sociales ha comenzado a circular con fuerza el rumor de que la artista se encuentra preparando la grabación de un nuevo video musical junto al cantante barranquillero Beéle, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

La posible colaboración surge tras su reciente paso por El Salvador, donde Shakira culminó una exitosa serie de conciertos como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Aunque no existe confirmación oficial por parte del equipo de la artista, varios integrantes de su staff han compartido imágenes desde puntos emblemáticos de Barranquilla, lo que reforzó las versiones de una grabación en marcha.

Entre los lugares mencionados se encuentran el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad, y un reconocido restaurante local. Además, la maquilladora de la artista publicó fotografías desde la escultura de Shakira en el Malecón, lo que aumentó las especulaciones sobre la presencia de la cantante en la capital del Atlántico.

Según versiones difundidas por internautas, el equipo de producción estaría reclutando a hacedores del Carnaval, así como a parejas de grupos tradicionales como las Marimondas de Barrio Abajo, con el objetivo de incorporar elementos culturales en el videoclip. Esto ha despertado aún más expectativa, ya que los fans esperan que la producción resalte la identidad caribeña de la ciudad.

La mezcla del pop global de Shakira con el flow caribeño de Beéle promete convertirse en uno de los próximos hits del verano, especialmente por la conexión musical que ambos artistas han mostrado en el pasado. Aunque la información se maneja con total hermetismo para garantizar la tranquilidad de la cantante, la coincidencia de ambos en Barranquilla ha sido clave para alimentar los rumores.

Posible colaboración

La cercanía artística entre Shakira y Beéle comenzó a tomar fuerza en septiembre de 2025, cuando compartieron un video bailando “Currucuchú”, tema tradicional popularizado por la folclorista La Niña Emilia, considerado un clásico del repertorio carnavalero. La publicación se volvió viral y recibió miles de comentarios positivos.

Posteriormente, Beéle participó en una versión especial de “Hips Don’t Lie” junto a Shakira y el cantante británico Ed Sheeran, en una edición conmemorativa por los 20 años del éxito internacional. Esa colaboración consolidó la relación musical entre ambos y dejó abierta la posibilidad de nuevos proyectos.

Hasta ahora, el equipo de Shakira no ha entregado declaraciones oficiales sobre la producción audiovisual que se estaría desarrollando en Barranquilla, pero en redes sociales ya se habla de una nueva canción que fusionaría sonidos urbanos con ritmos tropicales.

Shakira en El Salvador

La expectativa por su regreso a Colombia se da tras el enorme éxito de su gira en El Salvador. La barranquillera reunió a 143.979 espectadores durante cinco conciertos realizados los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero en San Salvador. Según los organizadores, asistieron en promedio 28.000 personas por jornada, convirtiéndose en el show internacional más asistido en la historia del país.

Del total de asistentes, el 49,82 % correspondió a público salvadoreño, mientras que el 50,18 % fueron visitantes extranjeros, principalmente de Guatemala, Estados Unidos, Canadá y otros países de la región.

Ahora, todas las miradas están puestas en Barranquilla, donde la presencia de Shakira y Beéle mantiene en vilo a los seguidores, quienes esperan que esta nueva colaboración musical se convierta en otro hito en la carrera de la artista colombiana.