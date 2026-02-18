Michelle Char se despidió de su reinado en el Carnaval 2026 entre lágrimas y emotivos mensajes

La soberana del Carnaval se despidió entre aplausos, música y lágrimas. Michelle Char cerró oficialmente su reinado como reina del Carnaval de Barranquilla 2026 con un emotivo mensaje en el que agradeció a su gente y destacó que vivió uno de los años más intensos y significativos de su vida.

Durante el acto de despedida, la exreina recordó los momentos más especiales de su mandato: los recorridos por los barrios, los encuentros con hacedores de tradición, las coronaciones, la Batalla de Flores y cada uno de los espacios en los que representó la cultura barranquillera dentro y fuera del país. Con la voz entrecortada y visiblemente conmovida, Michelle aseguró que llevar la corona fue un honor que la marcó para siempre.

“Gracias por tanto amor”, expresó ante el público, mientras recibía ovaciones y muestras de cariño. La ahora exreina destacó que su reinado fue memorable no solo por las fiestas y los grandes eventos, sino por el contacto directo con la gente y por la oportunidad de exaltar las tradiciones que hacen del Carnaval una de las celebraciones culturales más importantes de Colombia.

Su despedida estuvo cargada de simbolismo y emoción. Entre lágrimas, abrazos y aplausos, Michelle Char entregó el cetro dejando una huella que, según seguidores y asistentes, se caracterizó por la cercanía, la elegancia y el compromiso con la fiesta.

¿Cuánto cuesta la corona del Carnaval?

Uno de los elementos más representativos del reinado es la corona, una pieza elaborada por artesanos y joyeros que combina materiales de alto valor con un diseño inspirado en los símbolos del Carnaval. Aunque las cifras pueden variar cada año según el diseño y los materiales utilizados, este tipo de joya suele alcanzar un valor de varios millones de pesos, convirtiéndose en una pieza exclusiva que simboliza la majestuosidad y la tradición de la fiesta.

Más allá de su valor económico, la corona representa el legado cultural y la responsabilidad que asume cada reina al convertirse en embajadora de la celebración ante el país y el mundo.