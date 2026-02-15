Camión de Bavaria fue saqueado tras quedar atascado en una cuneta ante la mirada de policías

A través de las redes sociales se conocieron las imágenes del momento en el que un camión de Bavaria, cargado con cervezas, luego de sufrir un accidente y quedar en una cuneta, fue saqueado por habitantes del sector. Lo que más llamó la atención fue que sucedió frente a uniformados de la Policía Nacional.

En las imágenes se observa al camión encunetado, de manera que la carga quedó expuesta.

Saquearon camión de Bavaria frente a la Policía

La cuenta en X, Colombia Oscura, reportó el hecho diciendo que "Camión de Bavaria fue saqueado en Palmar de Varela (Atlántico) tras quedar atascado en una cuneta; varias personas se llevaron canastas de cerveza hasta vaciarlo casi por completo, en un hecho que, según versiones, ocurrió ante la presencia de uniformados de la Policía".

Las imágenes prueban que efectivamente decenas de personas se acercaron hasta el camión para llevarse las cervezas. Mujeres, hombres, jóvenes, todos lo que estaban en el lugar sacaron las canastas del vehículo.

Lo que llamó la atención fue precisamente la presencia de un uniformado de la Policía Nacional, que observaba mientras las personas llevaban el producto.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Que tristeza... Y no falta el que cree que los camiones son de Bavaria. Los camiones son de los conductores y a ellos les toca responder tanto por el camión como por el contenido. Son los trabajadores a los que les toca pagar. Sigan justificando el robo pues eso es, un ROBO!!”, “Y qué podría hacer un par de policías? en esos casos hay que hacerse a un lado y salvaguardar la integridad, porque esa multitud de gente si no los dejan robarse eso terminarían atacandolos” y “Será que en esa zona la policía reparte con esos bandidos, cada que esas pirañas lo hacen los policías miran y se frotan las manos”.