Barranquilleros le sacaron las ‘garras’ a De la Espriella gritándole “solo Petro en esta mondá” en el Carnaval

La contienda para definir quién sucederá a Gustavo Petro en la Presidencia ya está bastante avanzada, y figuras como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se perfilan como los protagonistas que marcarán el rumbo de las votaciones. Justamente ‘El Tigre’ Abelardo, aprovechó su correría política para darse una vuelta por Barranquilla y gozarse El Carnaval; pero no se esperaba que varios simpatizantes de Petro le hicieran una jocosa arenga.

De la Espriella ha enfrentado una ‘semanita’ bastante difícil luego que la periodista Cecilia Orozco sacara su columna en El Espectador, en la que aseguró que el 62% de las más de cinco millones de firmas presentadas por este candidato no fueron avaladas por la Registraduría Nacional; entidad que, en un comunicado solo dio a conocer que son solo dos los candidatos a los que se le han encontrado inconsistencias, misiva en la que no aparece el nombre del hombre que tiene por lema ‘Firme por la Patria",

Abelardo De La Espriella recibió apoyo del partido de Fico Gutiérrez.

“De los 22 grupos significativos de ciudadanos que presentaron firmas de apoyo ante la Registraduría Nacional, solo se encontraron inconsistencias relacionadas con posibles fraudes o delitos en dos de ellos: Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao”, señaló la entidad.

Indicaron que las supuestas anomalías se hicieron públicas el 19 de enero y que ya fue presentada la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. En cuanto a las firmas de los demás aspirantes, señalaron que “únicamente se detectaron inconsistencias como información ilegible o que no coincide con el Archivo Nacional de Identificación (ANI), ciudadanos que no figuran en el censo electoral, entre otras”.

Asimismo, recordaron que el artículo 7 de la Ley 996 de 2005 dispone que “los comités debían entregar como mínimo 635.216 firmas válidas, cifra equivalente al tres por ciento (3 %) del total de votos válidos registrados en la primera vuelta presidencial de 2022 (21.173.842)”.

Abelardo de la Espriella recibió burlas de seguidores de Gustavo Petro en pleno Carnaval de Barranquilla

Mientras se auditan y corroboran las firmas presentadas por De la Espriella, el precandidato sigue recorriendo el país mostrando sus propuestas al pueblo, acompañado de férreos críticos a la Administración Petro, como el representante a la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo.

Este trabajo lo llevó a estar presente en uno de los desfiles del Carnaval de Barranquilla, momento en el que, mientras estaba con varios de sus seguidores, fue interrumpido por varios megáfonos que le gritaban, “solo Petro en esta mondá”; arenga a la que De la Espriella reaccionó pegando saltos y lanzando espuma, ya que, como costeño que es, sabe que estos actos hacen parte de las bromas típicas de estas celebraciones.