Desde prisión grabaron el Carnaval: internos de la Cárcel Modelo usan celulares de alta gama

Barranquilla vivió un Sábado de Carnaval marcado por la alegría de los desfiles, pero también por graves hechos que encendieron las alarmas en materia de seguridad. Mientras miles de personas disfrutaban de la tradicional Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla, en redes sociales circularon videos que evidenciarían a internos de la Cárcel Modelo grabando el evento con celulares de alta gama, situación que generó fuerte preocupación ciudadana.

Las imágenes muestran a varios reclusos ubicados en zonas visibles del centro penitenciario, aparentemente registrando el paso de carrozas y comparsas con dispositivos móviles de última generación. Este hecho resulta especialmente grave, teniendo en cuenta que en los centros de reclusión está prohibido el ingreso y uso de teléfonos celulares, debido a que estos pueden ser utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior de las cárceles.

Carnaval de Barranquilla entre desfiles, videos desde la cárcel y una masacre que estremeció la ciudad

El caso ha reabierto el debate sobre los controles de seguridad en las cárceles, los procedimientos de requisa y la posible complicidad interna que permitiría el ingreso de este tipo de tecnología. Para muchos ciudadanos, la situación evidencia una falla estructural en los sistemas de vigilancia, justo en momentos en los que la ciudad enfrenta un complejo panorama de orden público.

De manera simultánea, la celebración del Carnaval se vio empañada por una masacre en el barrio Las Américas, en el suroccidente de Barranquilla. La ONG Indepaz informó a través de su cuenta de X que este hecho se convirtió en la masacre número 16 registrada en Colombia en 2026, una cifra que refleja la persistencia de la violencia armada en distintas regiones del país.

Según Indepaz, la Defensoría del Pueblo había emitido previamente la Alerta Temprana 013/25, en la que se incluye al municipio de Barranquilla con un llamado a acción prioritaria. En el documento se advierte que la imposición de normas y formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados representa un riesgo constante de vulneración de los derechos de la población.

La organización también señaló la presencia de estructuras criminales como el EGC/Clan del Golfo, Los Pepes, Nuevos Rastrojos, Los Costeños, Bloque Central Renacer, Los Papalópez, Los Vega y otras bandas locales que disputan el control territorial en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos ocurrieron hacia las 4:20 de la tarde del Sábado de Carnaval, cuando tres hombres se encontraban consumiendo licor dentro de una vivienda ubicada en la calle 53 con carrera 3A, en el barrio Las Américas. En ese momento, un hombre descendió de un vehículo Kia Picanto y abrió fuego contra los presentes.

Las víctimas fueron identificadas como César Andrés Moya Meza (35 años), John Jairo Manzur Rodríguez (47 años) y Luis Gabriel Solano Villa (50 años). Gravemente heridos, fueron trasladados a la Clínica San Ignacio, donde se confirmó su fallecimiento. Según versiones entregadas por allegados a las autoridades, los tres hombres se dedicaban a labores de albañilería, construcción y oficios varios.

Las autoridades indicaron que la zona es de injerencia de la banda ‘Los Pepes’, presuntamente bajo el mando de alias ‘El Nene’, y no se descarta que el crimen esté relacionado con disputas entre estructuras criminales.

Estos dos hechos, ocurridos en medio de una de las fiestas más importantes del país, reflejan una preocupante realidad: mientras el Carnaval proyecta una imagen de cultura, tradición y alegría, persisten graves problemas de seguridad, tanto dentro de los centros penitenciarios como en las calles de Barranquilla. La ciudadanía exige respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades.