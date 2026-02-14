Autoridades confirman que ‘Dj Dever’ apareció sano y salvo: llegó a solo a un CAI de la Policía

En las últimas horas, las autoridades confirmaron que el ‘Dj Dever’ fue encontrado sano y salvo. El artista que se encontraba desaparecido desde el pasado martes 10 de febrero, se presentó solo a un CAI de la Policía en Lagos de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia.

Lo que se ha podido conocer, es que el músico llegó a la dependencia policial sobre las 5:10 de la mañana de hoy sábado 14 de febrero.

Es importante recordar que ‘Dj Dever’ desapareció en medio de una presentación privada en la región Caribe. En chats revelados por su esposa, el artista le había descrito que tal evento le parecía “sospechoso”.

En la madrugada de este sábado el gobernador de Bolívar ya había confirmado que los dos acompañantes de ‘DJ Dever’ habían sido encontrados.

En redes sociales filtraron un presunto video de cuando el músico se presentó a la estación de Policía.

Dj Dever se presentó a un CAI de la Policía en Puerto Colombia. Foto: tomada de redes sociales - Humor Del 2020

En su cuenta de Facebook, el alcalde de Cartagena se refirió al hecho:

“Actualización sobre esta gran noticia de Dj Dever: Al igual que nuestro amigo artista, sus dos acompañantes también están sanos y a salvo en un Centro Médico de Puerto Colombia”.

Igualmente explicó:

“En estos momentos los tres están bien. Dever está sano, se le hacen chequeos médicos y ya en breve se reencuentran con su familia y se regresan a Cartagena”.

El alcalde concluyó su mensaje con unas palabras hacia el artista:

“Así que ya hoy Deverson duerme en casa con su amada Tiffany, quien ha demostrado ser una gran mujer berraca y que nunca se rindió frente a la adversidad, la desinformación y la falta de sensibilidad de muchos para con momentos tan duros como este que ya llegó a su fin. Ahora a esperar más información sobre lo sucedido por las autoridades policiales; pero lo más importante es que Dever está sano y a salvo”.