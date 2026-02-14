Encuentran a los dos acompañantes de ‘DJ Dever’, el artista que desapareció en Barranquilla

En la madrugada de este sábado 14 de febrero, el gobernador de Bolívar Yamilito Arana, dio a conocer que dos acompañantes del artista desaparecido ‘DJ Dever’, fueron encontrados en Barranquilla. Se trata de Leonard Rodríguez Iriarte, encargado de la logística de transporte del músico, y Anthony García, integrante del equipo de apoyo técnico.

Lea también: La Noche de Tambó 2026 y sus visiones sobre la rueda de cumbia más grande del Caribe, en el marco del Carnaval de Barranquilla

“Por respeto a sus familiares, seguidores y amigos, hemos querido ser muy prudentes respecto a lo acontecido alrededor del caso “ DJ Dever“, por supuesto también por el buen desarrollo de las investigaciones. Quiero que sepan que estamos al tanto de cada una de las acciones que ha realizado nuestra Policía Nacional con sus equipos más destacados. A la 1:28 am recibimos un mensaje por parte de nuestro General Yesid Peña informándonos que han sido encontrados los dos acompañantes del artista y ya se encuentran con las autoridades”, dijo el gobernador.

Igualmente el mandatario departamental, envió un mensaje de esperanza:

“Agradecemos todo el trabajo y despliegue de nuestra fuerza pública, con mucha fé en Dios sé que Dever volverá a estar pronto con nosotros”.

Sigue la búsqueda de ‘DJ Dever’

El artista conocido popularmente como ‘DJ Dever’ desapareció el pasado martes 10 de febrero luego de una presentación privada en la región Caribe. Desde entonces, sus familiares, amigos y seguidores han emprendido una búsqueda junto con las autoridades para encontrarlo rápidamente.

Las primeras hipótesis según El Tiempo, es que el artista habría sido interceptado por hombres armados con el objetivo de secuestrarlo y extorsionar a la familia. Así también lo manifesto el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

“Al parecer está retenido, aquí estoy con mi general Peña. Que hay un despliegue policial enorme en la ciudad de Barranquilla. Al parecer, hay una solicitud económica,una retención en virtud de una recompensa, una retención secuestro. La policía estaba con ellos y le estamos brindando toda la colaboración y mirando qué hay que hacer. Si tenemos que irnos para Barranquilla y tenemos que acompañar mañana la posibilidad de un rescate, lo que haya que hacer por Dever para que pueda volver al seno de su familia sano y salvo”, dijo el alcalde.