DJ Dever lleva tres días desaparecido: familia y fans hicieron velatón, piden respeto por su vida

La incertidumbre y la angustia crecen en torno a la desaparición de DJ Dever, nombre artístico de Deberson José Ríos Caicedo, reconocido exponente de la champeta urbana y productor musical. El artista completa ya dos días desaparecido, sin que hasta el momento se conozca información concreta sobre su paradero, lo que ha encendido las alarmas entre sus familiares, seguidores y colegas del género.

Son 48 horas de silencio absoluto, luego de que el DJ cartagenero saliera el pasado martes 10 de febrero desde Cartagena hacia el departamento del Atlántico para atender una presentación privada. Desde entonces, no se volvió a saber nada de él ni de dos miembros de su equipo de trabajo que lo acompañaban: Leonardo Rodríguez, su conductor, y Anthony García, su asistente.

La situación se hizo pública inicialmente a través de redes sociales, donde familiares y amigos comenzaron a pedir ayuda para localizarlo. Posteriormente, la empresa de su propiedad, Passa Passa Sound System, emitió un comunicado oficial confirmando que “la última vez que fue visto fue en la ciudad de Barranquilla” y que no existía información sobre su paradero.

Velatón y oraciones por su regreso

En la noche del jueves, familiares, vecinos y seguidores se reunieron en un plantón con velas frente a la residencia de DJ Dever, en Barranquilla. En medio de oraciones y mensajes de esperanza, pidieron por su libertad y su pronto regreso sano y salvo. La escena reflejó el impacto emocional que ha generado su desaparición en la comunidad artística y en quienes siguen su carrera.

DJ Dever es conocido no solo por su trayectoria como artista, sino también por su trabajo como productor de otros referentes del género como Kevin Flórez, Lil Silvio y El Vega y Koffee El Kafetero, lo que ha multiplicado las muestras de solidaridad desde distintos sectores de la industria musical.

El viaje que terminó en misterio

Según información conocida por medios regionales, una mujer desde la zona de Urabá se habría contactado con el equipo del DJ para contratar un show privado que se realizaría en Playa Mendoza. DJ Dever aceptó la presentación y se desplazó junto a su equipo hasta el municipio de Tubará.

Sin embargo, al llegar al lugar, el artista habría notado comportamientos extraños y una logística que no le generaba confianza. Por esta razón, decidió escribirle a su pareja sentimental, Tiffany Villarreal, para alertarla y enviarle su ubicación en tiempo real, pidiéndole que estuviera atenta ante cualquier eventualidad.

Testimonio: “Lo amarraron y le quitaron la ropa”

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, tras finalizar la presentación, DJ Dever y su equipo habrían sido amedrentados, amarrados y despojados de parte del dinero recibido como pago por el evento. Un testimonio conocido por la familia indica incluso que al artista “lo amarraron y le quitaron la ropa”, lo que refuerza la hipótesis de un posible secuestro.

Desde entonces, no se tiene ningún rastro de los tres hombres, lo que mantiene en vilo a sus allegados y ha generado una fuerte presión mediática y social.

Alcaldías y autoridades activan búsqueda

La Alcaldía de Cartagena confirmó que se encuentra articulando acciones con las autoridades del Atlántico. En un comunicado, señaló que el secretario del Interior, Bruno Hernández, se puso en contacto con la familia del artista y activó los canales institucionales para apoyar la búsqueda.

Por su parte, la Policía del Atlántico informó que el caso fue asumido por el Gaula, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, que adelanta labores de verificación e inteligencia.

“Una vez se conoció la información, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda con unidades especializadas para esclarecer los móviles del caso”, indicó la institución.

Hallan el vehículo, pero no al artista

Uno de los avances más recientes es el hallazgo del vehículo en el que se movilizaba DJ Dever, el cual fue encontrado en el sector Paz de Barranquilla, sin señales de violencia. Sin embargo, ni el artista ni sus dos trabajadores se encontraban en el lugar.

“Las autoridades continúan la búsqueda del DJ Dever y su equipo, de quienes se desconoce su paradero desde el martes 10 de febrero”, informó Passa Passa Sound System en una nueva actualización.

El clamor de su pareja

En medio de la desesperación, Tiffany Villarreal publicó un emotivo mensaje en redes sociales que ha sido compartido cientos de veces:“Me voy a morir si no apareces ya… tú eres todo para mí. Los que lo tienen, por favor devuélvanmelo”.

Mientras tanto, el artista sigue desaparecido, sin respuestas claras y con una comunidad entera aferrada a la esperanza. Familiares, amigos y fans mantienen las oraciones y llamados públicos, pidiendo respeto por su vida y que regrese sano y salvo. El caso, ahora en manos del Gaula, se ha convertido en uno de los más sensibles y seguidos en la región Caribe.