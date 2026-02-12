“Recibir la corona ha sido un sueño, no desde el día uno de ser reina sino de toda mi vida”: Michelle Char, reina del Carnaval 2026

La coronación de los Reyes del Carnaval de Barranquilla 2026 será sin duda uno de los eventos más importantes de la fiesta, este viernes. La programación artística y promete convertirse en uno de los momentos más memorables de la temporada de la celebración. Michelle Char Fernández, reina de la fiesta, confirmó los artistas que la acompañarán en el espectáculo que se realizará este viernes 13 de febrero en el estadio Romelio Martínez, escenario tradicional de este acto solemne y festivo.

El artista principal de la noche será Juan Luis Guerra, uno de los cantautores más influyentes de la música latina, quien encabezará el show musical que acompañará el acto protocolario de coronación de Michelle Char y del rey Momo 2026, Adolfo Maury. La presencia del artista dominicano eleva las expectativas del público, ya que se trata de una figura internacional con una trayectoria consolidada y múltiples éxitos que conectan con varias generaciones.

Para leer: El Carnaval 2026 impulsa el turismo y dispara el interés por viajar a Barranquilla

Junto a Juan Luis Guerra, también estará Kapo, cantante colombiano que atraviesa uno de los momentos más visibles de su carrera. En el último año, el artista ha logrado posicionar varias canciones en plataformas digitales, ha recibido reconocimientos dentro de la industria y ha fortalecido su presencia en escenarios nacionales e internacionales, convirtiéndose en una de las apuestas musicales del evento.

Juan Luis Guerra encabezará la coronación de Michelle Char en el Carnaval de Barranquilla 2026

El vallenato tendrá su espacio con la participación de Diego Daza, intérprete que ya ha sido parte de la coronación en ediciones anteriores. Daza regresa luego de haber participado en la ceremonia de 2024, consolidándose como uno de los artistas recurrentes en los eventos centrales del Carnaval. Su presencia refuerza el vínculo entre la música tradicional y la fiesta cultural más importante del Caribe colombiano.

Otro de los invitados confirmados es Juan Carlos Coronel, cantante cartagenero y exjurado del programa Factor X, quien hace parte del proyecto musical de la soberana. Coronel es uno de los intérpretes de la canción oficial de Michelle Char, titulada ‘Aquí suena Michelle’, tema que ha acompañado buena parte de su agenda como reina y que será uno de los momentos especiales de la noche.

La ceremonia de coronación se llevará a cabo un día antes de la tradicional Batalla de Flores, desfile inaugural del Carnaval de Barranquilla, y está programada para realizarse en horas de la noche en el estadio Romelio Martínez, lugar que históricamente ha acogido este evento que combina protocolo, espectáculo y tradición.

Pero uno de los elementos más simbólicos de la noche será la corona que lucirá Michelle Char. La pieza, titulada ‘Caribe esmeralda’, fue diseñada por Joyería Moderna y por Adela Char, prima de la reina y nieta de Adelita De Char. La joya está inspirada en las piedras naturales de Colombia y en la alegría que caracteriza a la soberana. Predominan los tonos verdes y azules, colores que evocan la naturaleza, el mar Caribe y la identidad cultural de la región.

En el centro de la corona se destaca un elemento especial: un diamante bailarín, suspendido en el aire y diseñado para moverse al ritmo de la reina. “La corona ha sido un honor para mí hacerla, yo no podía negarme a esto. Ha sido un proceso súper divertido juntas. Esta corona está inspirada en las piedras naturales de Colombia y tiene un diamante que se mueve, porque como sabemos, nada en el Carnaval es estático”, explicó Adela Char.

Para Michelle Char, la corona representa mucho más que un accesorio: es la materialización de un sueño de toda la vida. “Recibir la corona para mí ha sido un sueño, no desde el día uno de ser reina, sino toda mi vida. Porque complementa el vestido que voy a usar esa gran noche y refleja todo lo que yo he sido, una mujer que siempre está en movimiento. El diamante bailarín hace parte de mí porque yo siempre estoy en todas partes moviéndome”, expresó la soberana a PUBLIMETRO.

La reina también destacó el valor emocional de que su familia haya participado en el diseño. “Nunca hubo otra opción. Siempre soñé que mi familia tuviera parte de esta corona, sobre todo Joyería Moderna. Era un gran reto porque solo habían hecho coronas para reinas infantiles, pero yo sabía que nadie lo podía hacer mejor que mi prima”, aseguró.

Michelle agregó que la joya es una corona “muy orgánica”, con movimiento y personalidad, características que, según ella, definen tanto su esencia como la del Carnaval de Barranquilla. “Esto es un reflejo de todos esos meses y de toda mi vida preparándome para este momento”, afirmó.

Sobre el momento de acoso por parte de un asistente a la Guacherna, la reina del Carnaval pidió no fomentar el odio.

“Fue un momento que se salió de control, pero no debemos fomentar odio. Yo estoy bien y lo último que quiero es generar rechazo contra él. No sé quién es, no lo conozco, pero estoy segura de que no actuó de mala fe”, expresó la reina.

Finalmente, aseguró que de esta experiencia queda un aprendizaje importante: “Esto demuestra lo que no se debe hacer en los desfiles con las reinas”, en referencia a la organización y a las condiciones de seguridad durante este tipo de eventos.

La coronación de los Reyes del Carnaval 2026 es uno de los eventos más importantes de la agenda cultural de la ciudad y reúne cada año a miles de asistentes. Con la confirmación de la nómina artística y la presentación de la corona, queda oficialmente definida la programación del espectáculo central que marcará el inicio simbólico de la fiesta más grande del Caribe colombiano.

La cifra: Más de 400 bailarines participarán en show de coronación de la reina del Carnaval 2026-