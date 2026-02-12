La Noche de Tambó 2026 y sus visiones sobre la rueda de cumbia más grande del Caribe, en el marco del Carnaval de Barranquilla

Desde hace 32 años, el tiempo parece detenerse todos los viernes previos al Carnaval de Barranquilla con la emblemática Noche de Tambó, un evento que convoca a miles de asistentes en la Plaza de la Paz para vivir la experiencia de la rueda de cumbia más grande del mundo, organizada por el Grupo Tambó. En 2026, la cita será el viernes 13 de febrero, a las 6:00 p. m., y tendrá como gran protagonista al maestro Ramón Darío Benítez, quien recibirá el Gran Homenaje por su invaluable aporte a la música colombiana.

Para leer: El Carnaval 2026 impulsa el turismo y dispara el interés por viajar a Barranquilla

Benítez es considerado uno de los más importantes ejecutores del bombardino en Colombia y el Caribe. Su trayectoria comenzó en las bandas pelayeras de Sucre y lo llevó a integrar agrupaciones legendarias como Los Corraleros de Majagual, Juan Piña, Los Tupamaros, Lisandro Meza y Los Caribes, además de acompañar a artistas de talla internacional como Carlos Vives y Óscar de León.

El maestro Lisandro Polo, director del Grupo Tambó, explicó el sentido profundo del homenaje:“La Noche de Tambó no rinde homenajes por edad, sino por legado. Ramón Benítez es un músico que ha construido historia desde muy joven y que representa la excelencia, la disciplina y la raíz de nuestra música caribe. Para nosotros es un honor celebrar su vida artística y compartir su sonido con las nuevas generaciones”.

Desde la institucionalidad, la Alcaldía de Barranquilla también destacó el valor cultural del evento. Iván Movilla, representante de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, afirmó:“La Noche de Tambó es mucho más que un concierto: es un espacio de circulación del patrimonio inmaterial, de formación de públicos y de fortalecimiento de nuestras tradiciones. Agradecemos a Tambó por sostener durante tantos años este escenario que enaltece la cumbia, la música y la identidad de Barranquilla, reconocidas hoy como patrimonio de la humanidad”.

Visiblemente emocionado, el propio Ramón Darío Benítez recibió el anuncio con gratitud:“Yo nunca me pregunté qué quería ser cuando fuera grande, porque siempre supe que iba a ser músico. Nací en una familia musical y desde niño la música ha sido mi esencia. Este homenaje lo recibo como un compromiso para seguir defendiendo nuestra tradición hasta el último día de mi vida”.

La Cumbiamba La Poderosa, otro homenaje a la tradición barrial

La Noche de Tambó 2026 también rendirá tributo a la histórica Cumbiamba La Poderosa, del barrio Simón Bolívar, una de las agrupaciones más representativas del Carnaval de Barranquilla, con más de 40 años de trayectoria y actualmente integrada por 46 parejas.

Su directora, Janeth Gamboa, resaltó el carácter comunitario del grupo:“La Poderosa nació en familia y sigue siendo una familia. Han pasado mis hijos, mis nietos, mis sobrinos. Para mí la cumbia es mi vida, es mi pasión. Este homenaje no es solo para nosotros, sino para todos los barrios que sostienen el Carnaval con trabajo, amor y tradición”.

El “destino cumbia”: una visión contemporánea

Para el realizador audiovisual David Britton, la cumbia no es solo un género musical, sino un destino cultural. Una metáfora que, según cuenta, surgió en una conversación con Lisandro Polo.“La cumbia es como un país simbólico: se viaja a ella, se la recorre, se la siente y, cuando conectas de verdad, se convierte en un lugar de pertenencia”, explica.

Britton plantea que la Noche de Tambó es el principal producto de exportación de ese “destino cumbia”:“Es una especie de latitud cero donde la cumbia se manifiesta como identidad, pasaporte y experiencia compartida. Quien llega, obtiene una visa emocional: el derecho al gozo, al movimiento y a la memoria colectiva”.

El río Magdalena y la raíz histórica

Desde la academia, el sociólogo Edgar Rey Sinning resalta el papel del río Magdalena en el origen de la cumbia:“Las crónicas del siglo XVI ya describen gaiteros, tambores y danzas en los pueblos ribereños. La cumbia no es solo africana o indígena: es una mezcla histórica que se fue construyendo con el tiempo, en un proceso dinámico que aún seguimos investigando”.

Rey Sinning subraya que incluso el tambor existía en América antes de la llegada africana, como lo demuestran registros históricos y fotografías de instrumentos indígenas del siglo XIX.

Grupo Tambó, pilares de un Estado cultural

Para el historiador Luis Carlos Ramírez Lascarro, el Grupo Tambó es un verdadero pilar cultural:“La Noche de Tambó es una de las ruedas de cumbia más grandes del mundo. El formato, con tarima central y público alrededor, recuerda las ruedas tradicionales del Magdalena, pero a una escala monumental”.

Ramírez destaca además el compromiso de Lisandro Polo con los maestros tradicionales:“Ha tenido la sensibilidad de visibilizar músicos que antes no tenían reconocimiento. Además, mantiene viva la tradición produciendo música nueva sin dejarla congelada en el pasado”.

Una fiesta abierta al mundo

La Noche de Tambó 2026 será un evento gratuito, abierto al público, con música en vivo, rueda de cumbia, artistas invitados y agrupaciones folclóricas. Más que un espectáculo, se consolida como un ritual colectivo, donde la ciudad reafirma su identidad y su relación profunda con la cumbia, ese territorio simbólico sin fronteras que cada año encuentra en Barranquilla su capital espiritual.