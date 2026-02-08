Identificaron a joven extranjero desmembrado en Colombia: aparecieron nuevas partes de su cuerpo

Foto hallan cuerpo desmembrado en arroyo El Salao de Soledad y encuentran una cabeza en bolsas de basura.

Un nuevo y estremecedor caso de violencia ha generado conmoción en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, luego de que las autoridades confirmaran la identidad del joven que fue hallado desmembrado en el arroyo El Salao. Se trataba de Wilson Alexander Meléndez Marquina, un ciudadano venezolano de 21 años, cuyo cuerpo fue encontrado en varias partes en distintos puntos del barrio Las Moras.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la víctima era conocida con el alias de ‘El Mono’ y se dedicaba al reciclaje en la zona. El hallazgo inicial se registró el pasado martes 3 de febrero, cuando habitantes del sector alertaron sobre la presencia de un cuerpo sin cabeza y sin extremidades superiores, a la altura del puente del barrio Las Moras, sobre el arroyo El Salao.

Macabro hallazgo en Soledad: joven reciclador fue encontrado desmembrado en varias zonas del barrio Las Moras

El cadáver fue encontrado dentro de una bolsa, lo que generó pánico entre los residentes del sector y activó de inmediato un operativo de las autoridades judiciales. Horas más tarde, se produjo un segundo hallazgo: la cabeza de Wilson Meléndez fue localizada envuelta en una sábana, en medio de basura acumulada en el barrio Las Moras Etapa I, confirmando así la brutalidad del crimen.

Nuevas partes del cuerpo aparecieron

La investigación dio un giro aún más impactante este jueves, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo de las extremidades superiores del joven. Según informó el medio local Zona Cero, los restos fueron encontrados hacia las 11:15 de la mañana por transeúntes que circulaban por la calle 58 con carrera 22, nuevamente cerca al arroyo El Salao.

Los brazos de la víctima estaban dentro de una bolsa negra, abandonados al lado de un árbol de bonga, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen se cometió en diferentes fases y con una clara intención de generar terror en la comunidad.

Investigación apunta a banda criminal

Las autoridades manejan como una de las principales líneas de investigación la posible participación de la banda criminal ‘Los Pepes’, estructura delincuencial que tiene presencia en varios sectores de Soledad y estaría relacionada con disputas territoriales, microtráfico y ajustes de cuentas.

Aunque hasta el momento no se ha establecido el móvil exacto del asesinato, los investigadores no descartan que el crimen esté vinculado con violencia entre bandas, retaliaciones o control de actividades ilícitas en la zona.

Un crimen que refleja la violencia urbana

El caso de Wilson Alexander Meléndez Marquina vuelve a poner sobre la mesa la grave problemática de la violencia urbana en municipios del área metropolitana de Barranquilla, donde se han incrementado los homicidios con alto nivel de sevicia.

Expertos en seguridad advierten que el desmembramiento de cuerpos suele ser utilizado por estructuras criminales como un mensaje de intimidación, tanto para bandas rivales como para la comunidad, buscando imponer control territorial mediante el miedo.

Llamado de las autoridades

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita esclarecer este crimen. Las autoridades aseguraron que se están revisando cámaras de seguridad del sector y recopilando testimonios de vecinos, con el fin de reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

Mientras avanza la investigación, la comunidad de Las Moras permanece en estado de alerta y temor, ante un hecho que evidencia el nivel de brutalidad con el que operan algunos grupos delincuenciales en la región.

El caso de joven venezolano desmembrado en Soledad se suma a una preocupante lista de homicidios violentos que mantienen en jaque la seguridad en el Atlántico, y reabre el debate sobre la presencia de bandas criminales y la necesidad de fortalecer las estrategias de control en zonas vulnerables.