Hallan a hombre desmembrado: la cabeza fue encontrada en bolsas de basura y el resto de su cuerpo en un arroyo en Colombia

Foto hallan cuerpo desmembrado en arroyo El Salao de Soledad y encuentran una cabeza en bolsas de basura.

Un macabro hallazgo conmocionó en la mañana de este martes a los habitantes del municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, luego de que fuera encontrado un cuerpo desmembrado en el arroyo El Salao, a la altura del puente del barrio Las Moras.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por testigos, el cuerpo fue descubierto por transeúntes que alertaron de inmediato a las autoridades. La víctima se encontraba sin cabeza y sin las extremidades superiores, y estaba envuelta en sábanas, lo que ha incrementado el impacto del caso entre la comunidad.

Conmoción en Soledad por hallazgo de cuerpo desmembrado en el barrio Las Moras

Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las primeras labores de inspección judicial para determinar modo, tiempo y lugar en que ocurrió el crimen.

Horas después del primer hallazgo, el temor aumentó en el sector tras conocerse que una cabeza humana habría sido encontrada en medio de bolsas de basura, también envuelta en una sábana, en el barrio Las Moras Etapa I, a pocas cuadras del sitio donde apareció el resto del cuerpo.

Según las autoridades, existe una alta probabilidad de que la cabeza corresponda al mismo cuerpo encontrado en el arroyo, aunque esta información deberá ser confirmada mediante pruebas forenses realizadas por Medicina Legal.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por la brutalidad del hecho. “Nunca habíamos visto algo así, esto genera mucho miedo porque no sabemos qué tipo de personas están detrás de esto”, señaló un residente del barrio, quien prefirió no revelar su identidad por seguridad.

Las primeras versiones indican que el cuerpo fue arrojado al arroyo durante la madrugada, aprovechando la baja visibilidad y la soledad de la zona. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como los móviles del crimen.

Las autoridades confirmaron que aún no han sido halladas las extremidades superiores, por lo que continúan las labores de búsqueda en sectores cercanos, incluyendo zonas de basuras y canales de agua.

Este nuevo caso de desmembramiento revive el recuerdo de hechos similares registrados recientemente en el área metropolitana. El último episodio de este tipo ocurrió el 11 de noviembre de 2025, cuando fue hallado un cuerpo desmembrado y calcinado en el arroyo San Blas, a la altura del barrio Villa Rosa, en el municipio de Malambo.

En aquel momento, las autoridades señalaron que el crimen estaría relacionado con ajustes de cuentas entre estructuras delincuenciales, una hipótesis que ahora vuelve a ser considerada dentro de las líneas de investigación.

La Fiscalía adelanta indagaciones para establecer si este nuevo caso estaría vinculado con organizaciones criminales, retaliaciones o conflictos internos entre bandas que operan en el Atlántico.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad de Las Moras permanece en alerta y exige mayor presencia policial, debido al impacto psicológico y al clima de inseguridad que ha generado el hallazgo.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener información que permita identificar a la víctima o aportar datos relevantes, se comuniquen de manera confidencial con la Policía o la Fiscalía.

El caso ha sido catalogado como un homicidio agravado, y se espera que en las próximas horas los exámenes forenses permitan establecer más detalles sobre la identidad del hombre y las circunstancias exactas de su muerte.