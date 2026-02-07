Turista que tuvo aparatosa caída de una lancha en San Andrés sufrió fractura en la columna: familia pide ayuda

Una grave emergencia en Johnny Cay, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ha generado indignación entre turistas y habitantes luego de que una mujer sufriera una caída desde una lancha debido al fuerte oleaje, resultando con una fractura en la columna vertebral que la dejó inmovilizada en la arena durante varias horas.

El incidente ocurrió en medio de los fuertes vientos y oleajes que se han registrado en las últimas horas en la zona, condiciones climáticas que habrían provocado que la pasajera saliera expulsada de la embarcación al perder el equilibrio, cayendo violentamente sobre su espalda.

Indignación en San Andrés: mujer sufrió grave accidente en Johnny Cay y no recibió atención médica

Según testigos, la mujer impactó directamente contra la arena y presentó lesiones graves en la espina dorsal, lo que le impidió moverse por sus propios medios. A pesar de la gravedad de la situación, la afectada habría permanecido más de dos horas tirada en la playa, sin recibir atención médica especializada.

Un grupo de turistas grabó un video del accidente en Johnny Cay, en el que se observa a varias personas intentando auxiliar a la mujer ante la ausencia de personal de emergencia. Una de las testigos denunció públicamente lo ocurrido a través de redes sociales.

“Nosotras filmamos ese video. La mujer estuvo más de dos horas tirada en la arena, turistas médicos la estuvieron asistiendo con cero recursos. ¡Ni una camilla, ni una venda, nada de nada! La tuvieron que inmovilizar con chalecos salvavidas, que están destruidos como todo en la isla. Una vergüenza, nadie del gobierno mandó nada, horas así tirada”, expresó la testigo.

La denuncia también cuestiona la falta de infraestructura y protocolos de emergencia en uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe colombiano. Según los relatos, no había ambulancias, personal médico ni equipos básicos para atender una situación crítica como esta.

“Esa isla es un robo, no tiene nada, solo peligro y mugre. Las instalaciones son un asco, la comida, el servicio. Un horror todo en la isla. Un robo los 40 dólares del ingreso. Dejen de robar, gobernador”, agregó la denunciante, visiblemente molesta por lo ocurrido.

La familia de la mujer afectada hizo un llamado urgente para recibir ayuda económica y médica, ya que la víctima necesita atención especializada por la fractura vertebral, exámenes neurológicos y posible cirugía, dependiendo de la evolución de su estado de salud.

El caso ha encendido nuevamente el debate sobre la seguridad turística en San Andrés y Johnny Cay, especialmente en actividades acuáticas y transporte marítimo, donde no siempre se cuenta con condiciones adecuadas ni con presencia permanente de organismos de socorro.

Expertos en turismo han señalado que los operadores de lanchas deben cumplir protocolos estrictos de seguridad, incluyendo el uso de chalecos salvavidas en buen estado, control de cupos, monitoreo del clima y presencia de personal capacitado en primeros auxilios.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, mientras en redes sociales crecen los mensajes de solidaridad con la víctima y las críticas por la falta de respuesta institucional.

El accidente en Johnny Cay deja en evidencia la vulnerabilidad de los turistas frente a emergencias médicas en zonas insulares, y revive los cuestionamientos sobre el manejo de recursos, el mantenimiento de las islas y las garantías reales de seguridad para quienes visitan este reconocido destino del Caribe colombiano.