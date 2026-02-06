Ahorró dos años para conocer el mar y murió ahogado en accidente acuático

Lo que para Alberto Junco era un sueño sencillo —conocer el mar por primera vez— terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy enluta a su familia y reabre el debate sobre la falta de seguridad en los servicios turísticos en el Caribe colombiano. El hombre, de 67 años, murió ahogado en un accidente acuático ocurrido este jueves 5 de febrero en las aguas de Taganga, corregimiento de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, según informó el portal Seguimiento.co

Según el relato de sus familiares, Alberto Junco ahorró durante dos años para realizar el viaje. Aunque no era un nadador experto, confiaba en el tour que había contratado con una empresa local. La excursión incluía un traslado en lancha desde Santa Marta hasta la playa de Sisihuaca, una zona frecuentada por turistas para practicar snorkel.

Turista de 67 años murió ahogado en Santa Marta tras tour sin medidas de seguridad

“Nos dejaron ahí y dijeron que regresaban en una hora”, denunciaron sus parientes. De acuerdo con su versión, en el lugar no había chalecos salvavidas adecuados, ni un guía que explicara los riesgos del sector. Tampoco se brindó información sobre la profundidad, las corrientes marinas o las condiciones climáticas.

Minutos después de entrar al agua con su equipo de snorkel, una corriente fuerte lo desestabilizó. En medio del desespero, fueron otros turistas y sus propios familiares quienes lograron sacarlo a la orilla, luchando contra el oleaje. No había socorristas, ni personal de la empresa turística que prestara primeros auxilios.

En un vehículo particular fue trasladado al puesto de salud de Taganga, pero al llegar ya no tenía pulso. El diagnóstico preliminar indicó asfixia por inmersión, posiblemente agravada por un paro cardíaco debido al esfuerzo físico.

Lo más grave, según la denuncia, es que en los días previos se había registrado mar de leva en el Caribe colombiano, una condición que genera oleaje elevado y fuertes corrientes. A pesar de ello, el servicio turístico operó con normalidad, sin protocolos especiales para personas de la tercera edad o turistas inexpertos.

La familia exige que las autoridades investiguen a la empresa prestadora del servicio, a la que acusan de haberlos dejado “a su suerte” frente a un mar peligroso.

Siguen las lluvias y el mar de leva en el Caribe

La tragedia ocurre en medio de una alerta meteorológica nacional. La Dirección General Marítima (Dimar) informó que un nuevo frente frío ingresará al Caribe entre el 6 y el 9 de febrero de 2026, generando fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje elevado.

Según Dimar, se prevén vientos entre 31 y 37 km/h y olas de hasta 3.1 metros, especialmente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como desde el golfo de Urabá hasta La Guajira. Estas condiciones favorecen la presencia de mar de leva, lo que representa un riesgo para la navegación y las actividades turísticas.

Por su parte, el IDEAM advirtió un aumento de lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira.

Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) mantiene activos los planes de contingencia por posibles inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos.

Las autoridades recomiendan a pescadores, comunidades costeras y operadores turísticos restringir actividades marítimas durante los días críticos, una advertencia que hoy cobra mayor relevancia tras la muerte de Alberto Junco, una tragedia que expone los riesgos de ignorar las alertas y la necesidad urgente de mayor control en el turismo marítimo.