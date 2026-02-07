Candidato al Senado de Fuerza Ciudadana falleció después de participar en un acto político

En la noche de este miércoles se confirmó el fallecimiento de Aníbal Llanos, reconocido médico, abogado y candidato al Senado por el partido Fuerza Ciudadana, en un hecho que ha generado profunda conmoción en el ámbito político del departamento del Magdalena y en distintos sectores del país.

De acuerdo con la información preliminar, la muerte del candidato al Senado se produjo en el municipio de Plato, Magdalena, pocas horas después de haber participado en un acto político como parte de su agenda de campaña. Llanos se encontraba recorriendo varios municipios del departamento promoviendo su propuesta legislativa cuando, de manera repentina, presentó complicaciones de salud.

Según fuentes cercanas a su entorno familiar y político, el deceso estaría relacionado con problemas cardiovasculares, una condición médica que el dirigente venía enfrentando desde hace varios años. Incluso, se conoció que Aníbal Llanos había sido sometido a un trasplante de corazón aproximadamente un año atrás, procedimiento que le permitió continuar con su vida profesional y su actividad política, aunque bajo estrictos cuidados médicos.

La noticia del fallecimiento de Aníbal Llanos fue confirmada por miembros de su equipo de campaña y posteriormente por líderes del partido Fuerza Ciudadana, quienes expresaron su pesar por la pérdida de uno de sus principales referentes en la región Caribe.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el exgobernador del Magdalena y líder de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo Omar, quien a través de sus redes sociales publicó un mensaje de condolencias en el que destacó no solo la trayectoria política del dirigente, sino también su calidad humana y vocación de servicio.

“Su compromiso no era solo político, sino profundamente ético y humano, nacido de su vocación como médico y de su amor por el país. Aníbal fue un hombre bueno, oriundo de Sitionuevo, Magdalena, que hizo de su profesión un acto permanente de amor por los demás”, expresó Caicedo.

Aníbal Llanos era ampliamente conocido en el Magdalena por su doble formación como médico y abogado, así como por su trabajo en comunidades vulnerables, donde impulsó iniciativas de salud y acompañamiento social. En los últimos meses, su nombre tomó mayor relevancia tras oficializar su candidatura al Senado de la República con Fuerza Ciudadana, partido que ha venido consolidando su presencia en la región.

Su campaña se caracterizaba por un discurso enfocado en el fortalecimiento del sistema de salud, la defensa de los derechos sociales y la lucha contra la corrupción, temas que, según sus allegados, estaban directamente relacionados con su experiencia personal como profesional de la salud y como paciente de alto riesgo.

El fallecimiento del candidato al Senado ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde simpatizantes, líderes políticos y ciudadanos han expresado mensajes de tristeza y reconocimiento por su labor. Diversas figuras del ámbito público han resaltado su compromiso con el bienestar colectivo y su cercanía con las comunidades del Caribe colombiano.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las exequias, aunque se espera que en las próximas horas Fuerza Ciudadana emita un comunicado con información sobre los actos fúnebres y los homenajes que se realizarán en honor a Aníbal Llanos, cuya muerte deja un vacío significativo en el panorama político del Magdalena.