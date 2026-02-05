¿Dónde está?: círculo cercano a Alex Saab niega su captura en Caracas

En medio de un clima de incertidumbre política y judicial internacional, el círculo cercano al empresario Alex Saab negó tajantemente que este haya sido capturado en Caracas, como han reportado varios medios de comunicación. La supuesta detención habría ocurrido en la madrugada de este miércoles en una operación conjunta entre autoridades venezolanas y estadounidenses, destinada presuntamente a su extradicción a Estados Unidos, según versiones difundidas por prensa latinoamericana.

Para leer: ¿Quién es Alex Saab? El barranquillero y exministro chavista capturado por el FBI en Caracas

La emisora Caracol Radio, citando “fuentes de inteligencia en Estados Unidos”, aseguró que Saab fue detenido alrededor de las 2:30 a.m. por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en cooperación con la Oficina Federal de Investigación (FBI), y que se encontraba bajo custodia con miras a ser extraditado por cargos pendientes en ese país. La agencia Reuters también reportó la detención citando a un funcionario estadounidense, aunque con reservas sobre detalles oficiales.

Versión oficial sin confirmación: niegan captura de Alex Saab en Caracas mientras circulan reportes de arresto

Sin embargo, desde el entorno de Saab se emitió una respuesta contundente: su defensa y activistas afines calificaron las versiones de su captura como “falsas”. Pedro Carvajalino, miembro del movimiento ‘Free Alex Saab’, aseguró en redes sociales que habló con el empresario alrededor de las 6:00 p.m. y que no estaba detenido. De igual forma, su abogado, Luigi Giuliano, desmintió los reportes y afirmó que Saab se encontraba tranquilo y sin restricciones de libertad en Caracas, tildando la información de “fake news” y negando que hubiese sido arrestado.

La controversia se ha intensificado por la ausencia de pronunciamientos oficiales de las autoridades venezolanas o del propio FBI, que ante las consultas se limitaron a decir que no harían comentarios sobre el caso, según reportes de agencias. Tampoco la Fiscalía de Venezuela ni fuentes diplomáticas de Colombia en Caracas han podido confirmar la detención, generando un clima de información contradictoria y confusa.

Los reportes de detención se producen en un contexto en el que Saab ha estado en el centro de controversias legales y diplomáticas por años. El empresario colombo-venezolano —acusado por Estados Unidos de lavado de dinero y de actuar como testaferro del gobierno de Nicolás Maduro— fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con conspiración y lavado de dinero.

Saab permaneció en prisión en ese país hasta diciembre de 2023, cuando fue liberado tras recibir un indulto presidencial firmado por el entonces presidente Joe Biden, en el marco de un canje por prisioneros con Venezuela. Esta decisión fue muy polémica y marcó un punto de inflexión en su relación con la justicia internacional.

Tras su regreso a Venezuela, Saab incluso ocupó el cargo de ministro de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024, aunque fue removido de ese puesto en enero de 2026 por la presidenta interina Delcy Rodríguez durante una reestructuración gubernamental tras la caída de Nicolás Maduro.

Las versiones encontradas sobre una posible nueva detención de Alex Saab reflejan un escenario de fuerte polarización informativa. Mientras algunos medios y fuentes extranjeras sostienen que fue capturado en Caracas como parte de una operación conjunta con Estados Unidos, sus abogados y allegados insisten en que la información es infundada y que Saab permanece libre y sin impedimentos en la capital venezolana. En este clima de versiones opuestas, la confirmación oficial sigue siendo la pieza clave que falta para esclarecer el paradero real del polémico empresario.