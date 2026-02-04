Alex Saab fue capturado por el FBI en Venezuela: recibieron colaboración de las autoridades venezolanas

Desde Estados Unidos confirmaron que el empresario Alex Saab, quien es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, fue capturado en Venezuela en una operación coordinada entre el FBI y autoridades de ese país. Se espera que sea extraditado a Estados Unidos con el fin de que responda por varios delitos por los que es acusado.

Le puede interesar: TransMilenio se transforma por el Metro: Inicia operación la estación temporal Avenida Jiménez

La operación se realizó sobre las 2:30 de la mañana y tuvo participación directa de agentes del FBI y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Junto al empresario también fue capturado Raúl Belisario Gorrín, vinculado con Globovisión.

Es importante recordar que Saab fue detenido en Cabo Verde en el 2020 y extraditado a Estados Unidos, en donde fue acusado de conspiración para lavado de dinero y de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Por estos delitos fue condenado a prisión y estuvo recluido en una cárcel de Estados Unidos hasta diciembre de 2023, cuando fue liberado gracias a un perdón presidencial otorgado por el entonces presidente Joe Biden.

Tras su regreso a Venezuela Saab entró a hacer parte del Gobierno de Nicolás Maduro, mostrándose cercano al entonces mandatario, pero salió apresuradamente de la jefatura del Ministerio de Industrias y Producción Nacional luego de la captura de Nicolás Maduro.

¿Quién es el otro capturado en el operativo contra Alex Saab?

Raúl Gorrín es el otro capturado en medio de la operación realizada por las autoridades venezolanas y el FBI. Gorrín es el dueño de Globovisión y fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos por haber pagado sobornos a funcionarios venezolanos; estos sobornos habrían ascendido a los 159 millones de dólares.

Según la justicia estadounidense Gorrín pagó esos sobornos con el fin de obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que le generó un beneficio de cientos de millones de dólares.

Desde Estados Unidos aseguran que Gorrín incluso llegó a entregar dinero escondido en cajas de cartón, a inyectarlo en empresas fantasma en paraísos fiscales, a transferir dinero a cuentas bancarias en Suiza y a, presuntamente, comprar varios jets privados, yates y más excentricidades en Florida. Todo esto con el dinero obtenido de la compra de los bonos del Tesoro Nacional venezolano.