¿Quién es Alex Saab? El barranquillero y exministro chavista capturado por el FBI en Caracas

El empresario barranquillero Alex Nain Saab Morán, de 54 años, fue señalado internacionalmente como el posible principal operador financiero de Nicolás Maduro, amaneció este miércoles, 4 de febrero, bajo custodia del FBI y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

(También puede leer: Luego de la captura de Alex Saab por el FBI en Venezuela, reviven los nexos con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella)

Su detención, ejecutada pasadas las 2:00 a. m. en un operativo conjunto entre fuerzas venezolanas y las estadounidenses, marca el fin definitivo de su inmunidad emitida en el 2023 y reabre su expediente judicial después de dos años de su liberación en Estados Unidos.

¿El arquitecto de los negocios estatales?

Nacido en Barranquilla en 1971 y de ascendencia libanesa, Saab construyó un imperio comercial que trascendió el sector textil para convertirse en una pieza clave del Estado venezolano.

Según información emitida por CNN, su figura fue clave en la implementación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de alimentos subsidiados que Estados Unidos investigó por presuntos sobrecostos y lavado de activos.

Su influencia le valió ser nombrado “enviado especial” del país venezolano en el 2018 y, más recientemente, Ministro de Industria y Producción Nacional, cargos diplomáticos que utilizó para triangular diversos negocios, evadiendo lo que serían sanciones internacionales.

De “héroe” diplomático a detenido

La situación del barranquillero dio un giro drástico luego de su reciente destitución del gabinete, ordenada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Fuentes consultadas por Caracol Radio indican que, al perder su cargo oficial, Saab quedó expuesto a esta nueva ofensiva judicial que también cobijó a Raúl Gorrín, dueño de Globovisión.

Este arresto revive el complejo prontuario internacional del empresario. No es la primera vez que Saab pierde su libertad. Su historial ya registró la detención de junio de 2020 en Cabo Verde, incidente que derivó en una extradición a Estados Unidos en octubre de 2021. Aunque Saab fue indultado por Joe Biden en diciembre de 2023 luego de un canje de prisioneros, esta nueva captura en territorio venezolano anula las garantías previas.

El hombre que alguna vez fue defendido por Caracas como un “diplomático secuestrado”,hoy enfrenta la justicia desde el interior del país que le otorgó nacionalidad y poder, a la espera de que se defina su traslado al país estadounidense.