Emergencias por deslizamientos en cerros debido a lluvias torrenciales, deja cientos de familias afectadas en Santa Marta

La ciudad de Santa Marta atraviesa una de las situaciones más críticas de los últimos meses debido a las lluvias torrenciales que se han extendido por más de 36 horas continuas, provocando deslizamientos de tierra, inundaciones, colapso de vías y cientos de familias afectadas en distintos sectores urbanos y rurales.

Uno de los eventos más graves se registró en el sector del Ziruma, donde un deslizamiento obligó a las autoridades a restringir el tránsito mientras se evalúa la magnitud de la emergencia. Este corredor vial es uno de los más importantes de la ciudad, ya que conecta el centro con zonas turísticas y residenciales de alta afluencia. Organismos de socorro recomendaron a conductores y peatones transitar con extrema precaución.

Emergencia en Santa Marta: lluvias provocan colapso de vías y cientos de familias afectadas

Además del Ziruma, en múltiples puntos de la capital del Magdalena se han reportado anegaciones, desbordamientos de canales y afectaciones directas en viviendas. Barrios como San Fernando, Colinas del Río, Timayui, Zarabanda, Tayrona y sectores de Gaira, especialmente Vista al Mar, han informado ingreso de agua a casas, daños en enseres, pérdida de electrodomésticos y familias que han tenido que abandonar temporalmente sus hogares.

La comunidad mantiene la preocupación ante la persistencia de las lluvias, mientras los organismos de emergencia continúan en monitoreo permanente. Las autoridades reiteraron el llamado a reportar cualquier incidente a la línea única 123, con el fin de activar de manera oportuna la atención de los equipos de rescate, bomberos, Defensa Civil y Policía.

Santa Marta en alerta roja

De acuerdo con el IDEAM y la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (OGRICC), se mantienen alertas rojas por riesgo de deslizamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta y por posibles crecientes súbitas en varios afluentes. Los ríos Piedras, Manzanares, Guachaca, Mendihuaca y Buritaca presentan niveles críticos que podrían generar nuevas emergencias en las próximas horas.

Asimismo, se emitió alerta naranja marítima por oleaje de hasta cuatro metros, lo que representa un riesgo adicional para pescadores, embarcaciones menores y actividades turísticas en la zona costera.

Ante este panorama, la Alcaldía Distrital recomendó a la Secretaría de Educación la suspensión de clases presenciales los días 3 y 4 de febrero, tanto en zona urbana como rural, como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Colapso vial hacia La Guajira

Otra de las afectaciones más graves se registró en la vía que comunica a Santa Marta con Palomino (La Guajira), donde se presentó el colapso estructural del puente Mendihuaca, a la altura del kilómetro 37+700. La emergencia fue provocada por la creciente del río, que debilitó la estructura hasta generar el cierre total del paso vehicular.

Este cierre afecta no solo la movilidad regional, sino también el transporte de mercancías, el turismo y el abastecimiento de comunidades del norte del departamento del Magdalena y sur de La Guajira.

Las autoridades insistieron en que la ciudadanía debe mantenerse informada por los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y extremar las medidas de precaución, especialmente en zonas cercanas a ríos, quebradas y laderas inestables.

Mientras continúan las precipitaciones, Santa Marta permanece en máxima alerta, con equipos de emergencia desplegados y una población en vilo ante el riesgo de nuevos deslizamientos e inundaciones.