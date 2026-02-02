Cierre de playas en todo el Caribe por emergencia climática: Cartagena, Barranquilla y Santa Marta con olas de hasta cuatro metros

El Caribe colombiano atraviesa una emergencia climática sin precedentes en lo que va del año, luego de que las autoridades ordenaran el cierre total de playas en ciudades como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, debido al impacto de un frente frío que ha generado fuertes vientos, intensas lluvias y oleaje de hasta cuatro metros.

Para leer: Pueblos inundados en Colombia deja la emergencia por fuertes lluvias en la Costa Caribe

En el caso de Cartagena, la medida fue oficializada a través del Decreto 0034 del 2 de febrero de 2026, mediante el cual la Alcaldía Distrital ordenó el cierre de todas las playas urbanas, rurales e insulares, incluyendo sectores turísticos como Bocagrande, El Laguito, La Boquilla, Manzanillo del Mar y las Islas del Rosario.

Olas gigantes y fuertes vientos paralizan el turismo en el Caribe: decretan cierre de playas en tres ciudades

La decisión se tomó tras una reunión extraordinaria del Comité Local de Organización de Playas (CLOP), en la que participaron entidades como el Viceministerio de Turismo, la Secretaría de Turismo, la Capitanía de Puerto de Cartagena y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

El cierre se mantendrá desde este lunes 2 de febrero hasta el miércoles 4 de febrero a las 6:00 p. m., periodo en el que se espera una disminución progresiva de las condiciones meteomarinas adversas que actualmente afectan la región.

La secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek, explicó que la medida busca proteger la vida e integridad de residentes, prestadores turísticos y visitantes. “Esta decisión se toma para proteger la vida y la seguridad de residentes, turistas y de todos los actores del sector. Nuestro llamado es al acatamiento de la medida, mientras las autoridades técnicas confirman que existen nuevamente condiciones seguras para el disfrute de nuestras playas”, señaló.

Desde la Alcaldía de Cartagena también se hizo un llamado a abstenerse de ingresar al mar, respetar las banderas rojas instaladas en las zonas costeras y seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo y autoridades marítimas.

Condiciones meteomarinas en el Caribe

De acuerdo con el más reciente informe de la Dirección General Marítima (Dimar), para los días 2, 3 y 4 de febrero se esperan vientos del noreste con velocidades entre 40 y 55 kilómetros por hora, siendo el suroeste del mar Caribe, el área insular y el litoral Caribe colombiano las zonas más afectadas.

Asimismo, se prevé la presencia de olas entre 2,5 y 4 metros de altura, acompañadas del fenómeno conocido como mar de leva, que incrementa el riesgo de desbordamientos costeros, corrientes de resaca y afectaciones a la navegación marítima.

Estas mismas condiciones llevaron al cierre de playas en Barranquilla y Santa Marta, donde las autoridades locales izaron banderas rojas y suspendieron las actividades recreativas y náuticas ante el alto riesgo para bañistas y operadores turísticos.

Oleaje afecta la movilidad en Cartagena

En medio de las advertencias por fuerte oleaje e intensas lluvias, durante la tarde del domingo se registraron varios incidentes que encendieron las alertas en Cartagena. Según la Capitanía de Puerto, el comportamiento del mar frente a la ciudad y las Islas del Rosario estará condicionado por un incremento progresivo en la altura del oleaje durante los primeros días de febrero.

A las 1:14 p. m. de este 2 de febrero de 2026, se reportó que el mar de leva estaba impactando sectores costeros como la Avenida Santander, una de las principales vías de la ciudad. Las autoridades confirmaron olas superiores a los tres metros, que provocaron acumulación de arena, piedras y escombros sobre la calzada, generando riesgo para la movilidad.

Cierre de la Avenida Santander y rutas alternas

Ante esta situación, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) ordenó el cierre preventivo de la Avenida Santander, desde el sector de Las Tenazas en sentido Zona Norte – Bocagrande, con el objetivo de proteger a conductores y peatones.

El cierre se mantendrá hasta que mejoren las condiciones climáticas, mientras se evalúan los efectos del oleaje sobre la infraestructura vial. Como parte del plan de contingencia, el DATT implementó rutas alternas, entre ellas la habilitación temporal del carril Solo Bus de la Avenida Venezuela, para facilitar el tránsito hacia el centro histórico.

Las autoridades reiteraron que el frente frío continuará afectando el Caribe colombiano durante las próximas horas, por lo que se mantienen activas las alertas marítimas y los operativos de control en las principales ciudades costeras. El llamado sigue siendo claro: no ingresar al mar, respetar los cierres y priorizar la seguridad.