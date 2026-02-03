‘Café Arte Musa’ rinde homenaje al maestro Enrique Lamas en su tercera edición durante el Carnaval 2026

En el marco de la temporada de Carnaval, la Private Home Gallery de Musa Galería de Arte presenta la tercera edición del Café Arte Musa, una iniciativa creada por la directora de la galería, Cielo Tamara Hoyos, y su curador, Miguel Iriarte. Esta propuesta cultural se consolida como un nuevo espacio dedicado a promover la belleza, el mercado del arte y la cultura del café en Barranquilla, fortaleciendo así el vínculo entre estas expresiones en la ciudad.

Para leer: La Carnavalada celebra 25 años con exposición colectiva y homenaje al Congo Grande en Barranquilla

La edición de este año adquiere un carácter especial al rendir homenaje al maestro Enrique Lamas, artista colombo-chileno que se radicó en Barranquilla desde los años 60 hasta su reciente fallecimiento. Lamas fue un creador integral: pintor, pianista y escritor, cuya obra dialogó profundamente con la cultura local y sus manifestaciones, incorporando motivos del Carnaval de Barranquilla y referencias a la comedia del arte en su paleta pictórica. Como parte de este reconocimiento, la muestra incluye dos obras relacionadas con el Carnaval de Barranquilla y cuatro piezas dedicadas a figuras del carnaval veneciano, todas ellas pertenecientes al maestro Enrique Lamas.

Café Arte Musa fusiona arte, café y tradición en una muestra que honra al maestro Enrique Lamas

Estas obras establecen un diálogo con una muestra internacional, realizada en alianza con la Galería Barceló. Aunque la exposición no se enfoca estrictamente en temas carnavalescos, varios de los trabajos aluden de forma indirecta a una noción carnavalesca, basada en las ideas de Mijaíl Bajtín, quien conceptualiza el carnaval como una forma, imaginación y acto creativo. La exposición propone, así, una lectura amplia del carnaval como concepto cultural, presente en las obras de artistas como Britto, León, Garrote, Brieva y Russo, quienes forman parte de esta selección internacional.

La curaduría ha reunido un conjunto de obras que interpelan al espectador desde diversos lenguajes artísticos y procedencias, enriqueciendo la muestra con trabajos de artistas de distintas latitudes. Entre los participantes se encuentran Enrique Lamas (Chile–Colombia), Harold López, Jacqueline Britto, Ángel León, Justo Garrote, Javier Barreiro (Cuba), así como Adonis Muiño (Chile–Cuba), Ronald Velasquez, Daniel Casique, Carla Celia, Jair Galindo, Bruno Brieva, Julio Russo, Rosario Heins, Carlos Osorio, Andrés López, Gisselle Borrás, Daniel Alvarado, Keko Angulo, Diego Holguín y Mario Malabet (Colombia), además de Joaquín Botero (Colombia).

Fiel al espíritu del Café Arte Musa, la apertura de la muestra estará acompañada por una charla a cargo del curador y escritor Miguel Iriarte, quien abordará la figura, obra y memoria del maestro Enrique Lamas. Este encuentro se complementará con una cata especializada de café colombiano, reforzando el carácter sensorial y reflexivo de la propuesta. La inauguración de la exposición se realizará el jueves 5 de febrero de 2026, en la Private Home Gallery, durante la tarde, en un acto que reafirma el compromiso de Musa Galería de Arte con la circulación del arte, la memoria cultural y la creación de experiencias que conectan a Barranquilla con su patrimonio artístico.

Este espacio se convierte en un punto de encuentro para Barranquilla, una ciudad donde el Carnaval es una expresión viva de identidad, memoria y creación colectiva. Los espacios como Café Arte Musa son fundamentales para ampliar la conversación cultural, tender puentes entre las tradiciones populares y las artes visuales contemporáneas. La unión entre arte y Carnaval no solo responde a un interés temático, sino que refleja un gesto expresivo: ambos nacen del imaginario, del cuerpo, de la celebración y de la capacidad de transformar lo cotidiano en lenguaje simbólico.

Este tipo de iniciativas contribuyen a consolidar a Barranquilla como un territorio cultural donde la creatividad se piensa, se dialoga y se experimenta desde diversos formatos, fortaleciendo el ecosistema artístico local y promoviendo encuentros de reflexión, intercambio y construcción de ciudad. En ese cruce entre arte, café y Carnaval, Café Arte Musa reafirma el valor de la cultura como un eje de cohesión social y una herramienta de proyección creativa para Barranquilla y su gente.