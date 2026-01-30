La Carnavalada celebra 25 años con exposición colectiva y homenaje al Congo Grande en Barranquilla

La Carnavalada dio inicio a la celebración de su edición XXV con una emotiva inauguración en Casa Moreu, donde se presentó una exposición artística colectiva que reúne a 13 creadores plásticos en un diálogo entre la memoria, la fiesta y el espíritu colectivo que ha caracterizado al festival durante 25 años. El evento marcó un hito cultural al develar la obra “Raíces”, del maestro Néstor Loaiza, que será el afiche oficial 2026 y rinde un sentido homenaje a los 150 años del Congo Grande de Barranquilla, la danza más antigua del Carnaval.

La jornada inaugural incluyó un conversatorio entre el maestro Loaiza, la artista plástica Rosa Navarro y Álvaro Suescún, curador de La Carnavalada, quienes reflexionaron sobre la trayectoria de los artistas, la relación entre sus obras y la ciudad, así como el proceso creativo que dio origen a la pieza central de esta edición.

Una exposición que celebra 25 años de historia

La exposición colectiva reúne obras de Rosa Navarro, Carlos García, Donny Pinedo, Guillermo Sánchez, Nitho Cecilio, Julián Martínez, Luis Carlos Romero, Darío Moreu, Hernán Romero, Ronald Hernández, Felipe Braga, Inés Ospino y el maestro Néstor Loaiza, artista homenajeado del festival. Durante el evento, los participantes recibieron un reconocimiento especial por su aporte a la celebración de los 25 años de La Carnavalada.

“Iniciamos el 2026 con una celebración muy especial: homenajeamos 25 años de permanencia viva, y qué mejor manera de comenzar esta conmemoración que con nuestra clásica exposición de arte, que este año celebra la historia del festival a través de una selección de artistas plásticos que dialogan con la memoria, la fiesta y el espíritu colectivo que ha sostenido la Carnavalada durante todos estos años”, expresó Mabel Pizarro, cofundadora y organizadora del festival.

La muestra estará abierta al público hasta el 29 de enero, en horario de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., en Casa Moreu, consolidándose como un espacio de encuentro entre el arte y la identidad caribeña.

Una obra que honra la identidad caribeña

La obra “Raíces”, un acrílico sobre lienzo, estalla en colores vibrantes como amarillo, rojo, verde, morado y naranja, evocando la alegría y energía del Carnaval. La pieza captura la expresión de gozo del Congo, integrando elementos simbólicos de esta danza ancestral.

“Me uno a la celebración de los 150 años de esta danza emblemática que se ha transmitido de generación en generación. El personaje central es un Congo actual, lo que representa la identidad que tiene con la ciudad. También mantiene imágenes que cuentan de dónde proviene esa danza: del africano, del negro de quien recibimos esa herencia. En las gafas del Congo se refleja su entorno, porque esta danza tiene su mayor asentamiento en el barrio emblemático Rebolo”, explicó el maestro Néstor Loaiza.

El Congo Grande: 150 años de tradición viva

El afiche oficial 2026 rinde tributo al Congo Grande de Barranquilla, fundado en 1875 y reconocido como la danza más antigua del Carnaval. Esta expresión afrodescendiente fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en 2025 y resultó fundamental para que el Carnaval de Barranquilla fuera reconocido como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

25 años de La Carnavalada: un espacio de convivencia

En sus 25 años de historia, La Carnavalada se ha consolidado como una de las experiencias culturales alternativas más exitosas del Carnaval. Ha presentado a más de 10 mil artistas y ha impactado a cientos de miles de espectadores, sin registrar un solo incidente de violencia.

“En 25 años hemos demostrado que el Carnaval también necesita espacios de pausa, donde la fiesta se vive de cerca y en familia. Este afiche honra no solo al Congo, sino también nuestra esencia: preservar y celebrar las tradiciones vivas del Caribe”, afirmó Darío Moreu, cofundador del festival.

La esencia de La Carnavalada XXV

La edición XXV mantendrá sus tres franjas programáticas: Los Saberes de las Artes, danza y teatro, y musical, integrando tradición y contemporaneidad. El festival se realizará en el Parque Sagrado Corazón los días 14, 15 y 16 de febrero, con entrada gratuita.

La Carnavalada cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla y el Ministerio de las Culturas, reafirmando su compromiso con la cultura, la memoria y la identidad del Caribe colombiano.