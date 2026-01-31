Chisme generó violenta pelea y peñonera entre dos familias en Colombia: la riña duró dos días

Un chisme terminó desatando una violenta pelea entre dos familias en el barrio Rebolo, en el sur de Barranquilla, en un hecho que se prolongó durante dos días y dejó varias personas lesionadas, además de una fuerte alteración del orden público en el sector.

De acuerdo con versiones de los vecinos en redes, el conflicto se originó cuando una mujer aseguró que su vecina le estaba siendo infiel a su esposo con el tendero del barrio. La información, que inicialmente parecía un simple rumor, generó una discusión verbal que rápidamente escaló hasta convertirse en una riña colectiva entre ambas familias.

Riña por chisme en barrio Rebolo terminó en enfrentamiento con machetes y cinco personas ante la Policía

En varios videos virales difundidos en redes sociales se observa cómo los integrantes de los dos grupos se enfrentan con machetes, palos y piedras, lanzándose objetos frente a una de las viviendas. Las imágenes muestran escenas de alta tensión, con gritos, insultos y amenazas constantes entre los bandos, sin que en un primer momento intervinieran las autoridades.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la participación activa de varias mujeres armadas con machetes, quienes intentaban herir a sus oponentes. En medio del caos, se registraron múltiples agresiones físicas y verbales, e incluso se ve cómo una mujer es golpeada con tal fuerza que cae al suelo.

En otro de los videos se aprecia cómo varias mujeres se halan los cabellos, mientras un hombre rompe una botella en la cabeza de otro, provocándole heridas visibles. La situación se tornó tan grave que algunos adultos mayores del sector intentaron intervenir para separar a los involucrados y frenar la violencia, sin lograr controlar completamente la confrontación.

Ante la magnitud del conflicto, los vecinos de otras casas decidieron llamar a la Policía Metropolitana, alarmados por el riesgo que representaban los enfrentamientos. Según testigos, los uniformados amenazaron con trasladar a varios de los implicados al CAI más cercano para proceder con su detención, debido a la gravedad de las conductas.

De manera preliminar, se conoció que más de cinco personas tuvieron que ser llevadas ante las autoridades para responder por el delito de lesiones personales, mientras otros afectados recibieron atención médica por golpes y heridas causadas durante la riña.

El caso generó preocupación en la comunidad, ya que evidenció cómo un simple rumor puede derivar en hechos de violencia extrema, afectando no solo a los involucrados, sino también a la tranquilidad de todo un barrio.

Desde el Distrito de Barranquilla, se recordó que las instituciones que integran el Comité de Atención Integral a Víctimas de Violencias Basadas en Género trabajan de forma articulada para brindar una atención oportuna, digna y sin revictimización. Las autoridades señalaron que, en la mayoría de los casos reportados, el entorno familiar sigue siendo el principal escenario de agresión, siendo los hombres los principales agresores.

Por ello, se insiste en la importancia de promover la educación en el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos, desde la infancia, como una forma de prevenir este tipo de situaciones.

Las denuncias pueden realizarse a través de las líneas: Fiscalía (122), Policía Nacional (123), ICBF (141) y la Oficina de la Mujer, Equidad y Género (315 638 9391). Además, se recomienda acudir de inmediato a los servicios de urgencias de las IPS más cercanas si existe riesgo o se requiere atención médica.