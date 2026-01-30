Por secuestrar y violar a su expareja: recibió condena ejemplar en Colombia

Una condena ejemplar fue impuesta en Colombia contra un hombre señalado de cometer graves actos de violencia de género contra su expareja sentimental. El juez Quinto Penal del Circuito de Valledupar, Andrés Palencia Fajardo, condenó a Alexander Rodríguez Bolaño a 30 años, dos meses y 12 días de prisión por los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento agravado, hechos ocurridos el 21 de abril de 2024 en el departamento del Cesar.

De acuerdo con la investigación judicial, Rodríguez Bolaño llegó hasta la vivienda de su expareja, ubicada en la invasión Los Guasimales, en Valledupar, donde la intimidó con un arma blanca y la agredió físicamente. Bajo amenazas de muerte, el hombre obligó a la mujer a desplazarse contra su voluntad hasta el balneario Hurtado y posteriormente al corregimiento de Mariangola, al sur de la capital del Cesar.

Sentencia histórica en el Cesar por secuestro y abuso sexual contra una mujer

Según el testimonio rendido ante la Fiscalía General de la Nación, la víctima permaneció retenida durante varias horas y fue sometida a abuso sexual en dos ocasiones. La mujer relató que vivió momentos de terror constante, pues el agresor la mantenía bajo vigilancia y control. La situación solo cambió cuando, al día siguiente, Rodríguez se quedó dormido, lo que permitió que la víctima lograra escapar y pedir ayuda.

Durante el juicio, la defensa del condenado intentó argumentar que los hechos habrían sido “voluntarios”. Sin embargo, el despacho judicial rechazó esta versión y aplicó una perspectiva de género para analizar el caso dentro de un contexto de violencia previa. El juez explicó que este tipo de conductas corresponden al denominado “síndrome de indefensión aprendida”, una condición psicológica que se presenta en víctimas de relaciones marcadas por el maltrato, el control y el miedo, donde la persona llega a normalizar la agresión como un mecanismo de supervivencia.

El fallo se sustentó en tres ejes fundamentales. El primero fue la anulación de la voluntad de la víctima, quien ya había sido atacada con arma blanca por el mismo agresor en el pasado, hecho que incluso dio lugar a un proceso previo por tentativa de feminicidio. Para el juez, este antecedente evidenciaba un patrón claro de violencia sistemática.

El segundo eje correspondió a la valoración de las pruebas técnicas, especialmente el dictamen de Medicina Legal, que confirmó lesiones en el cuello y en los senos de la víctima. Estas heridas, según los peritos, eran incompatibles con una relación consentida, lo que reforzó la tesis de la Fiscalía sobre el carácter forzado de los hechos.

El tercer aspecto analizado fue la existencia de una relación marcada por una desigualdad estructural de poder, donde el agresor ejercía dominio físico y psicológico sobre la mujer, utilizando la violencia como una forma de control permanente.

En la sentencia, el juez Palencia Fajardo enfatizó que este caso no podía analizarse de manera aislada, sino como parte de una problemática más amplia de violencia contra la mujer en Colombia. Además, recalcó la necesidad de que la justicia actúe con firmeza para enviar un mensaje claro frente a este tipo de conductas.

La condena contra Alexander Rodríguez Bolaño representa un precedente judicial relevante en el departamento del Cesar, al fortalecer la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia basada en género y reafirmar que los delitos sexuales y de privación de la libertad no quedarán en la impunidad.