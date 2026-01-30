Fin del reinado de “Los Agrarios”: cayó la banda que sembró terror en bancos de la Costa Caribe tras 11 robos

Foto de ‘Los Agrarios’: capturan a banda que robó 11 bancos en la Costa Caribe y tenía un expolicía como cabecilla.

En un trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Los Agrarios’, señalada de dedicarse al hurto a entidades financieras en distintos municipios de la Costa Caribe colombiana.

El coronel Eddy Javier Sánchez, comandante del Departamento de Policía Atlántico, confirmó que entre los capturados se encuentra el cabecilla principal del grupo, un expolicía identificado con el alias de ‘Falcao’, quien presuntamente era el encargado de planear, coordinar y ejecutar los robos en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Cesar.

Golpe al crimen financiero: capturan a red que asaltó entidades bancarias en tres departamentos del Caribe

De acuerdo con las autoridades, las labores investigativas permitieron establecer que alias ‘Falcao’ habría participado directamente en un hecho ocurrido en 2019 en el municipio de Chiriguaná (Cesar), específicamente en una sede del Banco Agrario, donde fue capturado en flagrancia tras apoderarse de 137 millones de pesos en efectivo, dinero que habría sido hurtado a un usuario de la entidad bancaria.

Lo más llamativo del caso es que, para ese momento, el hoy capturado se encontraba activo en la Policía Nacional, situación que generó especial atención por parte de los organismos de control y que ahora es pieza clave dentro del proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

Según la Policía de Atlántico, con estas capturas se logró el esclarecimiento de 11 eventos de hurto a entidades financieras, entre ellas Banco Agrario, Banco de Bogotá, BBVA, Banco Caja Social y Davivienda. Los hechos se registraron en diferentes municipios como Sabanalarga, Baranoa, Santo Tomás, Repelón, Puerto Colombia, Soledad, Barranquilla, así como en San Estanislao y Arjona (Bolívar), y Copey (Cesar).

Las investigaciones indican que la banda utilizaba una modalidad organizada de fleteo y asalto, en la que realizaban seguimientos previos a sus víctimas, especialmente usuarios que retiraban altas sumas de dinero de las entidades bancarias, para posteriormente interceptarlos y despojarlos del efectivo.

Los otros capturados fueron identificados como Erik Arturo Salcedo Alzate, Mileth Yuranis Azuero Albor y Leonardo José Salcedo Alzate, quienes, según el reporte oficial, presentan múltiples anotaciones judiciales por delitos como uso de documento falso, fuga de presos, falsedad personal, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y fraude a resolución judicial.

Las autoridades destacaron que este golpe representa un importante avance en la lucha contra el crimen organizado en la región Caribe, ya que la estructura delincuencial venía operando desde hace varios años, generando pérdidas millonarias y afectando la seguridad de usuarios del sistema financiero.

Finalmente, se confirmó que todos los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con el proceso judicial correspondiente, mientras se avanza en las investigaciones para establecer si existen más personas involucradas en esta red criminal. Las autoridades no descartan nuevas capturas en los próximos días.