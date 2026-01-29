Agenda cultural del Carnaval de Barranquilla llega a nuevos escenarios de ciudad

El Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, sigue fortaleciendo su vínculo con la ciudadanía a través de nuevas experiencias culturales que buscan ampliar los escenarios tradicionales de la fiesta. En esta ocasión, bajo el nombre “Tu destino, La Gozalegra”, se puso en marcha una agenda cultural abierta que invita a vivir el Carnaval desde la tradición, la memoria colectiva y la participación comunitaria.

Para leer:Beéle apareció en llamada con Alejandro Char para anunciar sorpresa en Barranquilla

La iniciativa se desarrolla durante los meses de enero y febrero de 2026 y propone un espacio alternativo a los recorridos habituales, donde confluyen expresiones emblemáticas del Carnaval como la cumbia, el mapalé, el garabato, el son de negro, el protagonismo del picó y el papel histórico de las Reinas Populares, figuras clave en la transmisión del legado cultural de los barrios de la ciudad.

La Gozalegra: el espacio que transforma la forma de vivir el Carnaval de Barranquilla en 2026

La programación inició con la apertura del Salón Destino La Gozalegra, un punto de encuentro cultural concebido para el diálogo entre portadores de tradición y público general. En este espacio, las Reinas Populares compartieron sus experiencias como líderes comunitarias, destacando su rol en la preservación de las expresiones folclóricas y su compromiso con mantener viva la identidad del Carnaval de Barranquilla desde los territorios.

A lo largo de la agenda se desarrollarán actividades de carácter cultural, formativo y participativo, diseñadas para fomentar la apropiación ciudadana del Carnaval. Entre ellas se destacan las cumbia-terapias, entendidas como ejercicios colectivos al ritmo de la música tradicional; los desfiles folclóricos itinerantes; los circuitos culturales con exposición de piezas y fotografías históricas; así como conversatorios sobre la cumbia y sus diferentes estilos, ruedas de baile tradicional y verbenas populares con pick up, una de las expresiones sonoras más representativas de la cultura barranquillera.

Uno de los ejes centrales de La Gozalegra es el fortalecimiento de la identidad cultural a través del encuentro intergeneracional, permitiendo que niños, jóvenes y adultos se acerquen a las manifestaciones del Carnaval no solo como espectadores, sino como protagonistas activos de la experiencia. El proyecto busca que las nuevas generaciones reconozcan el valor simbólico de las danzas, los ritmos y los saberes ancestrales que conforman la fiesta.

Además, la agenda se articula con el calendario oficial del Carnaval, integrando a su comunidad cultural en eventos emblemáticos como el Desfile del Rey Momo, reafirmando el vínculo entre los procesos ciudadanos y las celebraciones tradicionales que identifican a la ciudad a nivel nacional e internacional.

“Tu destino, La Gozalegra” se consolida así como un espacio donde el Carnaval se vive desde la cotidianidad, el aprendizaje y el orgullo por las raíces culturales, ampliando los escenarios de circulación de la fiesta y fortaleciendo su presencia en la vida urbana de Barranquilla.

La agenda cultural abierta, con entrada libre, se desarrollará en el CC Parque Alegra, específicamente en la Plaza Magdalena – Salón Destino La Gozalegra, con actividades programadas desde el 30 de enero con la Noche de tradición La Gozalegra, hasta el 14 de febrero con la participación en el Desfile del Rey Momo, incluyendo ruedas de cumbia, conversatorios, verbenas y recorridos carnavaleros junto a las Reinas Populares.

Con esta iniciativa, Barranquilla reafirma que el Carnaval no solo se celebra en las calles, sino también en los espacios de encuentro ciudadano donde la cultura se comparte, se enseña y se v.ive como parte esencial de la identidad colectiva.

Programación Carmaval de Barranquilla

Enero – febrero de 2026

30 enero - Noche de tradición La Gozalegra.

Hora: 5:00 p.m.

4 febrero- Rueda de cumbia Cumbiambera

Hora: 7:00 p.m.

7 de febrero - Conversatorio sobre La Cumbia y sus diferentes estilos.

Hora: 02:00 p.m.

· 7 febrero- Verbena La Gozalegra.

Hora: 5:00 p.m.

11 febrero – Recorrido carnavalero y llegada a “Tu Destino la Gozalegra” de las Reinas Populares junto con Xtreme.

Hora: 4:00 p.m.

· 14 febrero - Desfile Rey Momo.

📍 CC Parque Alegra - Plaza Magdalena – Salón Destino La Gozalegra.🎟 Entrada libre.