Capturan a expolicía acusado de encabezar red dedicada al robo de bancos en Colombia

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la banda criminal conocida como ‘Los Agrarios’, organización dedicada al hurto a entidades financieras en varios departamentos de la región Caribe.

Según informaron las autoridades, entre los detenidos se encuentra el cabecilla principal del grupo delincuencial, un expolicía identificado con el alias de ‘Falcao’, quien habría sido el encargado de planear, coordinar y ejecutar los robos a bancos en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Cesar. El operativo fue liderado por unidades especializadas de la Policía Judicial, luego de varios meses de seguimiento e investigaciones.

Desarticulan banda ‘Los Agrarios’: cuatro detenidos por robos a entidades financieras

El coronel Eddy Javier Sánchez, comandante del Departamento de Policía Atlántico, explicó que alias ‘Falcao’ aprovechaba su experiencia y conocimiento en procedimientos de seguridad para diseñar los golpes contra las entidades bancarias, seleccionando las sedes, los horarios y las posibles víctimas. De acuerdo con las pesquisas, el exuniformado tenía un rol clave dentro de la estructura criminal, pues también se encargaba de coordinar la logística y la huida tras cometer los delitos.

Las autoridades revelaron que uno de los casos más relevantes en los que estaría implicado alias ‘Falcao’ ocurrió en el año 2019 en el municipio de Chiriguaná, Cesar, en una sede del Banco Agrario. En ese hecho, el hoy capturado fue sorprendido en flagrancia luego de apoderarse de 137 millones de pesos en efectivo, dinero que había sido retirado por un usuario de la entidad financiera. Para ese momento, el señalado aún se encontraba activo en la Policía Nacional.

La Policía de Atlántico aseguró que, gracias a estas capturas, se logró el esclarecimiento de 11 eventos de hurto a diferentes entidades financieras, entre ellas Banco Agrario, Banco de Bogotá, BBVA, Banco Caja Social y Davivienda. Los robos se habrían registrado en los municipios de Sabanalarga, Baranoa, Santo Tomás, Repelón, Puerto Colombia, Soledad, Barranquilla, así como en San Estanislao y Arjona (Bolívar) y Copey (Cesar).

De acuerdo con el reporte oficial, la banda operaba bajo un mismo patrón: identificaban a los clientes que realizaban retiros de altas sumas de dinero, los seguían fuera de las sucursales y posteriormente los intimidaban para despojarlos del efectivo. En algunos casos, también se habrían presentado hurtos directamente dentro de las sedes bancarias.

Los capturados fueron identificados como Erik Arturo Salcedo Alzate, Mileth Yuranis Azuero Albor y Leonardo José Salcedo Alzate, además del expolicía alias ‘Falcao’. Todos registran anotaciones judiciales por delitos como uso de documento falso, fuga de presos, falsedad personal, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y fraude a resolución judicial.

Finalmente, las autoridades informaron que los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso de judicialización y definirá su situación legal ante un juez de control de garantías. Entretanto, la Policía reiteró su compromiso de continuar los operativos contra estructuras dedicadas al crimen organizado en la región Caribe.