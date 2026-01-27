Pico y placa por instalación de palcos para el Carnaval de Barranquilla en la Vía 40

Con motivo de las actividades previas al Carnaval de Barranquilla 2026, el Distrito anunció la implementación de la medida de pico y placa para vehículos particulares en la Vía 40, a partir del lunes 2 de febrero de 2026. La restricción se aplicará como parte del proceso de montaje y desmonte de palcos, fundamentales para el desarrollo de los desfiles y eventos de la fiesta.

Para leer: Beéle apareció en llamada con Alejandro Char para anunciar sorpresa en Barranquilla

Según informó la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, la medida regirá en el tramo comprendido entre la calle 85 y la carrera 67B, y se extenderá hasta el jueves 19 de febrero de 2026. La entidad proyecta que con esta decisión saldrá de circulación aproximadamente el 40 % de los vehículos que transitan por este corredor durante las horas de mayor flujo vehicular, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión.

El horario de restricción del pico y placa será de 7:30 a 9:00 de la mañana y de 5:30 de la tarde a 7:00 de la noche, franjas en las que se concentra el mayor volumen de tráfico en la zona industrial y comercial de la Vía 40.

Calendario por montaje de palcos en Barranquilla

El pico y placa por montaje de palcos se aplicará desde el lunes 2 de febrero hasta el viernes 13 de febrero de 2026, de acuerdo con el último dígito de la placa de los vehículos particulares. Además, el viernes 13 de febrero, a partir de las 6:00 de la tarde, la restricción se extenderá a toda la ciudad, incluida la Vía 40, como parte de las medidas especiales por el inicio de los eventos centrales del Carnaval.

Calendario por desmonte de palcos

Una vez finalizadas las actividades principales de la fiesta, el pico y placa por desmonte de palcos se aplicará desde el martes 17 de febrero hasta el jueves 19 de febrero de 2026, fecha en la que culminará la restricción en este importante corredor vial. De acuerdo con el Distrito, el viernes 20 de febrero la Vía 40 volverá a la normalidad.

Contraflujo y apoyo operativo

Para garantizar la conectividad en ambos sentidos, a partir del lunes 2 de febrero se implementará un contraflujo en la Vía 40, permitiendo la circulación en doble sentido. El cierre de vías se realizará de manera progresiva, conforme avance el montaje de los palcos.

La medida contará con el acompañamiento de orientadores de tránsito ubicados a lo largo del corredor, quienes apoyarán la regulación vehicular y brindarán información a los conductores.

El Distrito pidió comprensión a la ciudadanía por las posibles incomodidades que puedan generarse durante la ejecución de estas medidas. “Para evitar demoras en los desplazamientos, invitamos a la ciudadanía a programar sus recorridos con antelación, utilizar vías alternas y estar atentos a la información oficial. Trabajamos para mantener una movilidad fluida y evitar contratiempos durante las actividades previas al Carnaval”, afirmó Yaciris Cantillo Romero, secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial.