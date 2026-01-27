“Sufrió una crisis súbita de salud mental”: la historia del colombiano que se alteró en pleno vuelo en un avión en Estados Unidos

El vuelo AA292 de American Airlines que iba de Nueva York a Nueva Delhi, India, desviado y estacionado en el aeropuerto de Roma por cuestiones seguridad, el 23 de febrero de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

La familia de Eduardo José Restrepo Caballero, ciudadano colombiano oriundo de Barranquilla, se pronunció oficialmente para aclarar los hechos ocurridos en un vuelo que aterrizó en Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos), donde el joven protagonizó un episodio de alteración que se registró en el baño de un avión, situación que rápidamente generó interpretaciones erróneas en redes sociales y algunos espacios mediáticos.

A través de un comunicado divulgado este martes, los familiares enfatizaron que lo sucedido no corresponde a un caso de violencia, no tuvo relación con asuntos migratorios, políticos ni delictivos, y debe entenderse como un episodio puntual de salud. Según explicaron, Eduardo José sufrió una crisis súbita de salud mental, enmarcada dentro de una condición médica preexistente que puede generar reacciones físicas involuntarias ante situaciones de estrés extremo.

De acuerdo con la versión de la familia, el episodio se produjo en medio de un proceso de inadmisión migratoria, situación que habría detonado la crisis. Al percatarse del estado de salud del ciudadano colombiano, las autoridades migratorias estadounidenses optaron por retornarlo a su lugar de origen, en la misma aerolínea en la que había arribado, con destino a Bogotá, priorizando su atención y bienestar.

El comunicado también destacó el perfil académico y personal de Eduardo José Restrepo Caballero, a quien describieron como un ciudadano ejemplar y académico brillante. Es egresado con honores de las Facultades de Jurisprudencia (Derecho) y Ciencias Humanas (Filosofía), carreras que cursó de manera simultánea gracias a becas por mérito académico.

Su trayectoria ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Diploma de Excelencia, otorgado al mejor promedio acumulado de graduación de la Escuela de Ciencias Humanas, así como el mejor puntaje Saber Pro (ECAES) de su facultad, logro que le permitió acceder a una beca para estudios de maestría. Profesores, colegas y amigos —según señaló la familia— dan fe de su integridad, su carácter pacífico y su profundo respeto por las normas.

En ese contexto, los familiares cuestionaron el tratamiento que algunos sectores han dado al caso. “Reducir la identidad de una persona con este historial a través de un manejo mediático cuestionable, apresurado, poco riguroso y con sesgos informativos es una injusticia que ignora su realidad humana y académica”, señalaron, al tiempo que pidieron responsabilidad en la difusión de información relacionada con el episodio.

Finalmente, la familia hizo un llamado enfático a la reflexión social al recordar que la salud mental no debe ser estigmatizada ni criminalizada. Solicitaron respeto por la privacidad de Eduardo José Restrepo Caballero, quien actualmente recibe atención médica especializada y acompañamiento profesional para superar este difícil momento.

El caso ha reabierto el debate sobre el trato mediático de los episodios de salud mental, especialmente cuando se producen en espacios de alta exposición como vuelos internacionales, y sobre la necesidad de abordar estos hechos desde una perspectiva humana, informada y libre de estigmas.