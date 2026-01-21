En video: caricaturesca captura de detenido que quiso huir de la policía con las esposas puestas en Fonseca, La Guajira

Un insólito y casi caricaturesco episodio protagonizado por un detenido que intentó huir de la Policía con las esposas puestas se volvió viral en el municipio de Fonseca, La Guajira, luego de que un video captara el momento exacto de la fallida fuga. El hecho, ocurrido en plena zona urbana, generó sorpresa, risas y comentarios entre la comunidad, aunque también abrió cuestionamientos sobre los procedimientos policiales.

Según se conoció, el hombre había sido capturado por las autoridades por un presunto delito y se encontraba bajo custodia de los uniformados cuando, de manera inesperada, emprendió la huida a pie, pese a tener las esposas colocadas. En las imágenes, que rápidamente circularon en redes sociales, se observa cómo el detenido corre algunos metros ante la mirada atónita de transeúntes y policías, en una escena que muchos calificaron como “de película”.

Escena insólita en Fonseca: capturado corre con esposas puestas y desata burlas en redes

Sin embargo, la fuga duró poco. Gracias a una rápida reacción de la Policía, el sujeto fue recapturado minutos después, sin que se registraran personas lesionadas. Las autoridades informaron que el detenido fue trasladado nuevamente a una estación policial, donde se reforzaron las medidas de seguridad y se inició un informe interno para establecer cómo logró escapar momentáneamente.

Este episodio se suma a otros hechos que han generado preocupación por la seguridad en Fonseca, especialmente tras el reciente robo a mano armada ocurrido en una sucursal del banco BBVA, donde delincuentes se llevaron cerca de 21 millones de pesos en pleno día.

De acuerdo con información preliminar, la investigación por el asalto bancario avanza por buen camino. Las cámaras de seguridad, junto con las entrevistas a cajeros y clientes, han sido clave para identificar a los responsables. Las autoridades confían en que en los próximos días se produzcan capturas.

El atraco, ejecutado con revólver en mano, dejó momentos de pánico entre empleados y usuarios del banco. Testigos relataron que uno de los delincuentes saltó hasta el área de las cajas, intimidó a las trabajadoras y exigió el dinero de dos ventanillas, mientras un segundo hombre permanecía en el exterior, presuntamente vigilando la zona.

“Llegaron con la cara pelá, como si ya estuvieran curtidos en estos hechos”, relató un ciudadano que se encontraba cerca del lugar al momento del asalto. Tras apoderarse del dinero, los antisociales huyeron rápidamente en una motocicleta, perdiéndose entre las calles del municipio antes de que se pudiera activar una respuesta inmediata.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió las diligencias judiciales, realizó el levantamiento de pruebas y confirmó, tras el arqueo, que el monto hurtado asciende a aproximadamente 21 millones de pesos. Las investigaciones continúan, mientras la comunidad exige mayor presencia policial y medidas efectivas para frenar la delincuencia en el municipio.