Detalles sobre el doloroso accidente donde murió un niño de 12 años al caer de un edificio

Una profunda consternación se vive en el barrio Villa Carolina, en el norte de Barranquilla, tras la muerte de Ian David, un menor de 12 años que perdió la vida al caer al vacío desde el noveno piso de un conjunto residencial. La tragedia ocurrió la noche del lunes 19 de enero en el conjunto Paseo del Parque, ubicado en la localidad Riomar, y ha generado un amplio llamado a la reflexión sobre la seguridad en los hogares y el cuidado de los niños.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se registró alrededor de las 9:22 p. m., cuando el menor se encontraba en el apartamento donde residía con su familia. Una de las versiones preliminares, que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades, señala que el niño habría estado jugando con una silla, la cual utilizó para subirse y asomarse por el balcón con la intención de hablar con otros niños que permanecían en la zona común del conjunto. En ese momento, perdió el equilibrio y cayó al vacío desde gran altura.

Tragedia en el norte de Barranquilla: menor falleció al caer de un edificio en Riomar

El impacto fue fatal. Ian David murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas y fracturas que sufrió, pese a que residentes del sector alertaron de inmediato a los organismos de emergencia. La escena estuvo marcada por el dolor y la incredulidad de vecinos y familiares, quienes no podían asimilar lo ocurrido.

Durante la mañana del martes 20 de enero, familiares paternos del menor acudieron a las instalaciones de Medicina Legal en Barranquilla, donde, visiblemente afectados, compartieron detalles sobre la vida del niño. Indicaron que Ian David tenía trastorno del espectro autista nivel 1, una condición que, según explicaron, no le impedía llevar una vida funcional. “Era un niño tranquilo, se bañaba solo, muy noble. Vivía con su mamá y su hermano mayor. El papá trabaja en Montería y siempre estaba pendiente de él, lo llamaba con frecuencia”, relató uno de sus familiares.

Los allegados señalaron que la versión del accidente es posible, aunque recalcaron que el padre se enteró de lo ocurrido cuando ya el menor había fallecido, lo que ha hecho aún más doloroso el proceso para la familia. En redes sociales, amigos y conocidos han expresado mensajes de solidaridad, describiendo al menor como “un ángel especial que ahora está en el cielo”, una frase que se ha repetido entre quienes lamentan su partida.

Las autoridades competentes avanzan en la recolección de testimonios y en la verificación de las condiciones de seguridad del inmueble para esclarecer plenamente las circunstancias del accidente. Mientras tanto, el caso ha reabierto el debate sobre la prevención de riesgos en apartamentos, especialmente en edificaciones de gran altura, y la necesidad de extremar medidas de protección cuando hay niños y adolescentes en el hogar.

La comunidad de Villa Carolina permanece unida en el duelo, acompañando a la familia de Ian David en medio de una tragedia que enluta no solo a un hogar, sino a toda una ciudad que hoy lamenta la pérdida de una vida inocente.