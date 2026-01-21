Conmovedora escena del hallazgo de madre y sus tres hijos muertos en extrañas circunstancias en Tiquisio, Bolívar

Foto conmoción en el sur de Bolívar: hallan sin vida a una madre y tres menores dentro de una vivienda en Tiquisio.

Una conmovedora tragedia familiar sacudió al municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, tras el hallazgo sin vida de una madre y sus tres hijos menores de edad, quienes habrían fallecido por inhalación de monóxido de carbono al interior de su vivienda. El lamentable hecho ocurrió en el sector conocido como Puerto Rico, específicamente en el barrio El Silencio, y ha generado profundo dolor y consternación entre los habitantes de la población.

Las víctimas fueron identificadas como Brillid Thalía Rodríguez Restrepo, de 29 años, y sus hijos Íngrid Yulieth, Luis Fernando y Misel Dayana Baranoa Rodríguez, de 13, 10 y 6 años, respectivamente. Los cuerpos fueron encontrados en la mañana de este martes, todos dentro de una misma habitación, algunos tendidos sobre la cama y otros en el piso, lo que evidenció una escena profundamente desgarradora para quienes realizaron el hallazgo.

Cuatro muertos en Tiquisio: una planta eléctrica sería la causa de la tragedia familiar en Bolívar

De acuerdo con las primeras hipótesis, la familia habría recurrido al uso de una planta eléctrica debido a la falta de energía en el municipio. Según las autoridades locales, el generador fue encendido dentro de la vivienda y permaneció en funcionamiento durante toda la noche y la madrugada, lo que habría provocado la acumulación de monóxido de carbono, un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro, cuya inhalación puede resultar mortal.

El secretario de Gobierno de Tiquisio, Samuel Yépez Anaya, confirmó que esta es la línea investigativa que cobra mayor fuerza. “Se presume que estas muertes se debieron a la inhalación de gases que emanaba una planta eléctrica que ellos tenían encendida para abastecerse de energía. La planta estuvo dentro de la vivienda toda la noche y hasta la mañana siguiente”, señaló el funcionario en entrevista con medios locales.

Yépez Anaya explicó que el uso de plantas generadoras de energía es una práctica común en Tiquisio, debido a las constantes suspensiones del servicio eléctrico, las cuales se presentan sin previo aviso y en diferentes horarios. “El servicio que nos brinda Afinia es absolutamente deficiente. El racionamiento es casi diario, y muchas familias se ven obligadas a invertir entre 40 y 50 mil pesos cada vez que necesitan combustible para las plantas”, afirmó.

La tragedia también puso en evidencia la vulnerabilidad social de la familia. Brillid Thalía Rodríguez Restrepo y sus hijos eran desplazados del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar, y habían llegado a Tiquisio en diciembre, tras conseguir una vivienda que se encontraban acondicionando para empezar una nueva vida lejos del conflicto.

Ante lo ocurrido, la Alcaldía de Tiquisio anunció que se decretarán días de duelo en honor a las víctimas. Las autoridades se mantienen a la espera de que Medicina Legal entregue los cuerpos para coordinar las exequias, mientras la comunidad acompaña a los familiares en medio del dolor y exige mejoras urgentes en el servicio de energía, para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.