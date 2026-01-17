Álex Saab salió del gabinete de Venezuela por orden de Delcy Rodríguez acusado de ser el testaferro de Maduro

ARCHIVO - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Alex Saab abrazados en un evento por el aniversario del golpe de 1958 que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. (AP Foto/Jesús Vargas, Archivo)

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la destitución de Álex Saab del cargo de ministro de Industria, en un movimiento que marca un giro importante en la cúpula del poder en Caracas. Saab, un empresario colombiano acusado de ser testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, fue removido de su cargo tras la fusión de carteras ministeriales que unifica varias funciones del Ejecutivo venezolano.

Para leer: Venezuela bajo la era Trump: Casa Blanca confirmó que Delcy Rodríguez cumple “todas las exigencias” de EE. UU.

La decisión se produce en un contexto de intensa presión internacional, especialmente de Estados Unidos, tras los ataques del 3 de enero que desencadenaron una fuerte crisis política en Venezuela. En medio de esos eventos, Maduro y su esposa, Cilia Flores, quedaron fuera del poder, lo que ha permitido a Rodríguez —quien era vicepresidenta antes de asumir como mandataria encargada— realizar ajustes profundos en el gabinete.

Venezuela cambia su gabinete: Saab fuera del ministerio de Industria y se fusionan carteras económicas

Según el comunicado oficial compartido por Rodríguez en su cuenta de Telegram, la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el Ministerio de Comercio Nacional responde a una estrategia para reforzar la gestión económica del país. Esta nueva cartera será dirigida por Luis Antonio Villegas, quien ya se desempeñaba como titular de Comercio Nacional y ahora asumirá la responsabilidad conjunta. Rodríguez agradeció a Saab “por su labor al servicio de la Patria” y añadió que “asumirá nuevas responsabilidades”, aunque no precisó cuáles serán estas nuevas funciones.

El caso de Álex Saab ha sido uno de los más polémicos de las últimas décadas en la política venezolana. De origen colombiano, su vinculación con el gobierno de Hugo Chávez se remonta a los últimos años de la gestión del expresidente (1999-2013), cuando comenzó a participar en grandes contratos de importación. Con el ascenso del chavismo de Maduro, Saab se convirtió en una figura clave para manejar la importación de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, un esquema que ha estado salpicado por denuncias de corrupción y sobreprecios.

En 2020 fue detenido en Cabo Verde por una orden de captura internacional y luego extraditado a Estados Unidos en 2021, donde enfrentó cargos por lavado de dinero y corrupción relacionados con sus negocios para el régimen madurista. El gobierno estadounidense lo vinculó con una red que desvió fondos destinados a programas de asistencia alimentaria.

Sin embargo, en 2023 Saab fue excarcelado como parte de un acuerdo con Estados Unidos que incluyó la liberación de ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. Tras regresar al país, Maduro lo nombró ministro de Industria en octubre de 2024, integrándolo nuevamente al círculo de poder del sector económico.

La salida de Saab se suma a una serie de cambios en ministerios clave impulsados por Rodríguez desde que asumió el control del Ejecutivo. Además de ajustes en carteras económicas, se han reportado nombramientos y reemplazos en áreas como Transporte, Comunicación e incluso seguridad, con el objetivo de afianzar un nuevo rumbo político y responder a demandas tanto internas como de actores internacionales.

Analistas señalan que estos movimientos buscan no solo consolidar la autoridad de Rodríguez en un momento de transición, sino también enviar señales de apertura hacia políticas más pragmáticas que faciliten la relación con inversionistas extranjeros y gobiernos que buscan estabilidad en uno de los países con mayores reservas petroleras del mundo.