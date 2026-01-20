Alex Saab es removido del CIIP y queda oficialmente fuera del Gobierno venezolano

El presidente venezolano Nicolás Maduro y Alex Saab se abrazan durante un evento por el aniversario del golpe de Estado de 1958 que derrocó al dictator Marcos Pérez Jiménez, en Caracas, Venezuela, el martes 23 de enero de 2024. (AP Foto/Jesús Vargas)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes una serie de cambios en el gabinete, entre ellos el nombramiento de Calixto Ortega como nuevo presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), en sustitución del empresario Alex Saab, quien fue desvinculado recientemente de esa institución y del Ministerio de Industrias y Producción Nacional.

Rodríguez destacó que la designación de Ortega, quien actualmente se desempeña como vicepresidente de Economía Sectorial, permitirá “continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica”. Además, la mandataria encargada agradeció a Saab por su “compromiso y gran trabajo al frente de esta institución”.

Calixto Ortega asume presidencia del CIIP y Nuramy Gutiérrez llega al Ministerio de Salud en Venezuela: remueven a Alex Saab.

En paralelo a este nombramiento, la presidenta encargada también designó a Nuramy Gutiérrez como la nueva ministra de Salud, en reemplazo de Magaly Gutiérrez, quien había ocupado el cargo desde 2022. Rodríguez destacó en sus redes sociales que Nuramy Gutiérrez “ha dedicado su vida a este sector” y que profundizará las políticas de **atención y protección sanitaria dirigidas al pueblo venezolano”. Magaly Gutiérrez, por su parte, continuará al frente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Con estas designaciones, Delcy Rodríguez suma nueve nuevos nombramientos desde que asumió la presidencia encargada el pasado 5 de enero, apenas dos días después de que las autoridades de Estados Unidos capturaran al entonces presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas.

Entre los cambios realizados por Rodríguez están la reorganización de carteras como el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Ecosocialismo (Medioambiente) y el Ministerio de Transporte. También se incluyen nombramientos en el Despacho de la Presidencia, la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El traspaso al frente del CIIP marca un punto importante en la política económica de Caracas, ya que esta entidad es clave para atraer inversiones que impulsen el desarrollo productivo en un contexto de recuperación económica. Su rol es central para fortalecer la infraestructura productiva del país y generar confianza en inversionistas tanto nacionales como extranjeros.

Por su parte, el nombramiento de Nuramy Gutiérrez al frente del Ministerio de Salud se produce en un momento en que el país enfrenta desafíos en su sistema sanitario, con la intención oficial de profundizar políticas públicas de cuidado y atención de la población.

Estos cambios ocurren en medio de un panorama político inusual para Venezuela, con Rodríguez al frente del Ejecutivo tras la detención de Maduro en un operativo de Estados Unidos, según reportes internacionales sobre los acontecimientos de principios de enero.

La restructuración del gobierno incluye también nuevas figuras al frente de carteras clave, reflejando la intención de la presidenta encargada de reorganizar las estrategias del Estado para enfrentar los retos económicos, productivos y sociales de Venezuela.