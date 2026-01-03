Foto se reportan múltiples explosiones en Caracas, Venezuela y caídas de misiles en video.

Hay reportes de fuertes explosiones y videos circulando en redes sociales que supuestamente muestran detonaciones y aeronaves sobre Caracas, pero no hay confirmación oficial de ataques aéreos dirigidos específicamente contra la ciudad, ni fuentes gubernamentales.

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero se reportaron explosiones en varios puntos en Venezuela. En Caracas, los sonidos se escucharon en zonas cercanas a la Guardia y en el sector de la Base Aérea La Carlota.

También se informó que el Complejo Militar Fuerte Tiuna, el principal fuerte militar del país, quedó sin servicio de electricidad; se adelanta su desalojo, mientras continúan los reportes de explosiones y se mencionan impactos en el Aeropuerto de Higuerote.

Explosiones sacuden a Venezuela en la madrugada y crece la incertidumbre

Hasta ahora no hay información oficial sobre lo ocurrido.

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero se reportaron explosiones en varios puntos de Venezuela, según información compartida por ciudadanos a través de redes sociales.

En Caracas, los sonidos se escucharon en zonas cercanas a la Guardia Nacional y en el sector de la Base Aérea La Carlota. De manera simultánea, se informó que el Complejo Militar Fuerte Tiuna, el principal fuerte militar del país, quedó sin servicio de electricidad, mientras se adelantaría un desalojo preventivo.

Los reportes también mencionan posibles impactos en el Aeropuerto de Higuerote, así como situaciones irregulares en Puerto de La Guaira, donde usuarios difundieron videos que muestran momentos de tensión durante la madrugada.

Hasta el momento, no hay información oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre lo ocurrido. Entretanto, continúan circulando en redes sociales videos y testimonios desde distintos puntos del país, mientras se espera un pronunciamiento oficial que esclarezca los hechos.