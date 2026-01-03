“Captura de Nicolás Maduro abre una oportunidad histórica para la transición democrática en Venezuela”: Juan Viloria de Venezolanos en Barranquilla

La confirmación de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela ha generado una ola de reacciones dentro y fuera del país, marcando lo que diversos sectores consideran un punto de quiebre tras años de crisis política, institucional y humanitaria. Para Juan Carlos Viloria Doria, presidente de la Alianza Global por los Derechos Humanos y vicepresidente de Venezolanos en Barranquilla, este hecho representa una oportunidad real para avanzar hacia una transición democrática, siempre que se actúe con prudencia, respeto constitucional y responsabilidad colectiva.

En diálogo con PUBLIMETRO Colombia, Viloria se refirió al panorama que se abre tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando que sus palabras “reafirman la necesidad de mantener la cordura, la prudencia y, sobre todo, la esperanza viva”. Según explicó, este momento debe asumirse como una etapa en la que la sociedad venezolana y la comunidad internacional deben actuar conforme a la Constitución venezolana, reconociendo los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, que, de acuerdo con este sector, dieron la victoria a Edmundo González como presidente y a María Corina Machado como vicepresidenta.

Juan Viloria llama a la prudencia y al respeto constitucional tras la captura de Nicolás Maduro

Viloria subrayó que el verdadero reto ahora es permitir que las instituciones del Estado venezolano se conviertan en el espacio legítimo para restituir el hilo constitucional de la nación. “La transición debe darse dentro del marco institucional, evitando cualquier acción que agrave aún más la situación del país o genere mayores riesgos para la población civil”, enfatizó.

Sobre los anuncios relacionados con un eventual rol de Delcy Rodríguez en el proceso de transición, Viloria señaló que existe una expectativa cautelosa frente a las condiciones que se pondrían sobre la mesa. A su juicio, este escenario deja un margen cada vez más estrecho para otros actores del régimen que son requeridos por la justicia internacional, quienes deberán decidir entre entregarse, abandonar el país o enfrentar nuevas acciones, en caso de que se cumplan las advertencias hechas desde Washington.

Sin embargo, el líder de derechos humanos fue enfático en señalar que la prioridad debe ser evitar cualquier tipo de represalia contra la población civil. “No queremos más presos políticos, ni persecuciones, ni castigos colectivos. El objetivo no es profundizar el dolor de Venezuela, sino que esta pesadilla termine de una vez, con el menor daño posible”, afirmó.

El pronunciamiento de Viloria se da en un contexto marcado por horas de alta tensión durante la madrugada, cuando se registraron bombardeos en Caracas, La Guaira e Higuerote, así como el sobrevuelo de helicópteros y explosiones en distintos puntos del país. Aunque estos hechos generaron temor e incertidumbre, también despertaron una esperanza contenida entre millones de venezolanos que, tras casi tres décadas de autoritarismo, hoy expresan su anhelo de libertad.

Desde las organizaciones de la sociedad civil, Viloria hizo un llamado urgente a la prudencia, la verificación de la información y el uso responsable de las redes sociales. Recomendó a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y confiables, resguardarse y fortalecer la comunicación con sus redes familiares y de apoyo, evitando caer en provocaciones o agendas ajenas al proceso democrático.