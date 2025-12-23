Revelan posible motivo de la masacre de familia que regresaba de una novena

Un terrible crimen mantiene sumido en el luto y la consternación al municipio de Río de Oro, en el departamento del Cesar, tras confirmarse que las víctimas de una masacre registrada en zona rural pertenecían a una misma familia, entre ellas una niña de tan solo 12 años. El ataque ocurrió en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, un sector que en los últimos años ha sido escenario de violencia armada.

Las víctimas fueron identificadas como Anderson Rocha Núñez, su esposa Nelly Geraldine García y la hija de ambos, Kendry Melissa Rocha, quienes se desplazaban en una motocicleta con destino al municipio de Aguachica. De acuerdo con las autoridades, el ataque se registró hacia las 9:45 de la noche del sábado 20 de diciembre, cuando sicarios armados interceptaron a la familia y les dispararon en repetidas ocasiones.

Como consecuencia del ataque, Anderson Rocha y Nelly Geraldine García, de 29 años, murieron en el lugar de los hechos, mientras que la menor de edad fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. El crimen ha generado rechazo generalizado y ha vuelto a encender las alarmas por la seguridad en las zonas rurales del sur del Cesar.

¿Por qué asesinaron a la familia en Río de Oro?

Tras el triple homicidio, las autoridades conformaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Según la Policía del Cesar, una de las principales hipótesis apunta a disputas territoriales entre grupos armados ilegales que tienen presencia en esta región.

El subcomandante de la Policía del Cesar, coronel Rodrigo Manrique Gómez, explicó que “estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales que ejercen injerencia en la zona”. Añadió que se desplegó de manera inmediata un equipo de inteligencia para avanzar en la investigación y lograr la captura de los responsables.

“El ataque iba dirigido contra Anderson”

El coronel William Morales, comandante de la Policía del Cesar, señaló que las investigaciones preliminares permiten concluir que el atentado tenía como objetivo principal a Anderson Rocha Núñez, lo que fortalece la hipótesis de un hecho relacionado con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que operan en la región.

En declaraciones entregadas a Cacica Noticias, el oficial explicó que el ataque se registró hacia las 9:45 de la noche del 20 de diciembre, en el corregimiento de Morrison, cuando hombres armados abrieron fuego contra un hombre que se desplazaba en motocicleta junto a su compañera sentimental y una menor de edad.

Morales indicó que esta zona del sur del Cesar ha sido históricamente afectada por la presencia de diversas estructuras criminales, entre ellas el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, así como presencia del ELN y algunos reductos de disidencias armadas.

Antecedentes judiciales

El comandante de la Policía confirmó además que Anderson Rocha Núñez presentaba antecedentes judiciales por tráfico y porte de armas, un elemento que permitió a los investigadores precisar que el ataque estaba dirigido específicamente contra él. “Este antecedente nos permite establecer que el hecho, en efecto, iba direccionado contra su humanidad”, puntualizó el coronel.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que suministre información a través de la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva. Como parte de las acciones, se anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por datos que permitan esclarecer esta masacre en Río de Oro.

El dolor de una familia destrozada

El crimen no solo dejó tres personas muertas, sino una familia completamente devastada. En medio del duelo, Nelly Mejía, madre de Nelly Geraldine García, alzó su voz para exigir justicia por el asesinato de su hija y de su nieta.

“¿Qué culpa puede tener una niña de 12 años?”, expresó entre lágrimas en entrevista con Noticias RCN. “Mis hijos eran inocentes, no debían nada. Solo Dios es quien puede juzgar”, agregó, recordando también a Anderson Rocha, pareja sentimental de su hija.

El hecho ha provocado una profunda indignación entre los habitantes de Río de Oro, quienes rechazan este nuevo episodio de violencia indiscriminada y piden mayor presencia del Estado para frenar el accionar de los grupos armados.

La menor sobreviviente recibe atención psicológica

En medio de la tragedia, se confirmó que una niña de cuatro años, hija de la pareja, sobrevivió al ataque. La menor se encuentra bajo atención psicológica especializada, debido al fuerte impacto emocional que le dejó el crimen.

Según relató la abuela, la niña fue trasladada a Ocaña, donde recibió acompañamiento de profesionales. “Está traumatizada, pero ya está siendo atendida por psicólogos”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, aseguró que desde el primer momento se activaron las rutas de atención y protección para garantizar los derechos de la menor. “Esta niña es víctima de un conflicto absurdo que sigue cobrando vidas inocentes”, manifestó el mandatario.

Finalmente, los cuerpos de Nelly Geraldine García y su hija fueron trasladados al corregimiento de Los Ángeles, mientras que el de Anderson Rocha fue llevado a Aguachica, donde se realizan las exequias. Entre tanto, la comunidad insiste en un clamor unánime: justicia para las víctimas y protección para los niños, los más golpeados por la violencia en Colombia.