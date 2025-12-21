En video | Así fue el impactante choque en la vía Buga–Buenaventura: pareja murió y sus hijos sobrevivieron

El último adiós en video: la historia de la familia que grababa a su hijo segundos antes del accidente en la vía a Buenaventura

La cotidianidad de un viaje familiar hacia el mar terminó en una tragedia que hoy enluta al corregimiento de Córdoba y al sector de Bellavista, en el Valle del Cauca. Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, esposos y propietarios del conocido granero “Judas”, fallecieron el pasado 19 de diciembre cuando su carro fue impactado por una tractomula en la vía Buga–Buenaventura.

En un video recuperado de los teléfonos de las víctimas ha dado un giro humano y profundo a la noticia, en este quedó el momento exacto en que los padres bromeaban con uno de sus hijos segundos antes de la colisión.

¿Qué se observó en el video?

El material audiovisual, que se ha difundido en redes sociales, muestra una escena familiar común durante un trancón. Debido a la congestión vehicular en el sector de Córdoba, uno de los hijos de la pareja, un menor de camiseta azul, pidió permiso para descender del automóvil y orinar a la orilla de la carretera.

Desde el interior del carro lo grababan entre risas. En el audio se alcanza a escuchar cómo Lina Marcela le dice, en tono de broma, “chao, Julio”, mientras el niño permanecía afuera.

Esa frase se convirtió, sin saberlo, en la última interacción documentada de la familia. Segundos después, un estruendo interrumpe la grabación. Una tractomula, que presuntamente sufrió una falla en su sistema de frenos, arremetió contra el vehículo por la parte posterior, comprimiéndolo contra otro camión de carga.

El saldo de una emergencia en cadena

El impacto fue devastador. Diego y Lina perdieron la vida de manera instantánea entre los restos del automotor. El hijo que se encontraba fuera del vehículo resultó ileso físicamente, pero presenció el choque total de sus familiares. Por su parte, el segundo hijo de la pareja, que permanecía en el asiento trasero, fue rescatado con vida por testigos y organismos de socorro que utilizaron herramientas para cortar el metal retorcido.

Actualmente, la situación de los menores es delicada, el hijo mayor se recupera en un centro asistencial tras ser sometido a una cirugía en una de sus piernas. Por otro lado, el hijo menor en estos momentos se encuentra bajo custodia de familiares cercanos, recibiendo acompañamiento profesional debido al estado de shock.

La pérdida de los esposos no solo generó dolor por su calidad humana como comerciantes apreciados en Bellavista, sino también indignación por hechos posteriores. Horas después del siniestro, mientras la familia iniciaba el duelo, desconocidos ingresaron al granero “Judas” para robarlos. El hurto de mercancía y dinero en efectivo ha sido calificado por la comunidad como un acto de “deshumanización absoluta”, según reportes de medios regionales como Entre Redes Buenaventura.

Una vía marcada por los siniestros

Este accidente se suma a una racha crítica en la vía al Puerto. Solo en diciembre de 2025, se han registrado múltiples colisiones en el mismo sector, incluyendo un choque el pasado 3 de diciembre donde falleció un joven de 17 años. Las autoridades de tránsito aún no emiten un informe oficial definitivo sobre la situación mecánica de la tractomula involucrada ni el estado jurídico de su conductor.

La comunidad de Córdoba y Bellavista despidió a la pareja este 21 de diciembre en el cementerio Jardines del Pacífico, mientras persiste la exigencia de mayores controles técnicos para los vehículos de carga que transitan por este corredor nacional.