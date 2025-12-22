Familia asesinada en masacre al regresar de una Novena: una bebé logró sobrevivir

Foto de los integrantes de una familia fue asesinada cuando regresaba de una Novena navideña.

Una familia que regresaba de una Novena navideña fue víctima de un ataque armado que hoy mantiene consternado al sur del departamento del Cesar. El hecho ocurrió en la noche del sábado 20 de diciembre, cuando dos hombres en motocicleta interceptaron a los integrantes del hogar y abrieron fuego sin mediar palabra, dejando un saldo de tres personas muertas, entre ellas una menor de 12 años.

Para leer: En video | Así fue el impactante choque en la vía Buga–Buenaventura: pareja murió y sus hijos sobrevivieron

El triple homicidio se registró hacia las 9:46 p. m. en la vía que comunica los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción del municipio de Río de Oro, sobre un tramo cercano a la autopista Río Grande, perteneciente a la Ruta del Sol. De acuerdo con versiones preliminares, la familia se movilizaba en motocicleta de regreso hacia Aguachica, luego de participar en una actividad religiosa.

Regresaban de una Novena y los asesinaron: el crimen que enluta al sur del Cesar

Las víctimas fueron identificadas como Anderson Rocha Núñez, su compañera sentimental Nelly Geraldine García Mejía y su hija Kendry Melissa, de apenas 12 años de edad. En el ataque también resultó herida una niña de 4 años, quien logró sobrevivir y permanece bajo atención médica y acompañamiento psicológico.

Según información oficial, tras la balacera, dos de los cuerpos quedaron sin vida en el lugar de los hechos, junto a la motocicleta, presentando múltiples impactos de arma de fuego. La menor de 12 años fue trasladada de urgencia al Hospital Álvaro Rodríguez González, en el municipio de San Martín, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

En diálogo con Noticias RCN, Robinson Rocha, familiar de las víctimas, aseguró que hasta el momento no se conocen los móviles del crimen. “No tenemos claridad todavía de qué fue lo que ocurrió, ni los motivos que llevaron a tomar esta decisión”, expresó, reflejando la incertidumbre y el dolor que embarga a la familia.

Por su parte, el alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, lamentó profundamente lo ocurrido y rechazó este nuevo hecho de violencia. “Es muy triste tener que seguir dando este tipo de noticias, más aún cuando hace pocos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, manifestó el mandatario local.

El Comando de la Policía del Cesar condenó el ataque armado y confirmó que se activaron todos los protocolos de investigación para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. Unidades de Policía Judicial y organismos especializados adelantaron los actos urgentes, recolección de pruebas y entrevistas a testigos en la zona.

Como parte de las acciones para avanzar en el caso, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien suministre información que permita la captura de los autores de esta masacre, que ha generado temor e indignación en la región.

La Institución Educativa Agropecuaria Los Ángeles, donde estudiaba la menor Kendry Melissa, expresó su profundo dolor por la pérdida de la estudiante. Docentes, compañeros y directivos enviaron mensajes de solidaridad a los familiares, mientras la comunidad educativa atraviesa un duelo colectivo por este crimen que enluta al municipio de Aguachica y al departamento del Cesar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que ayude a esclarecer este ataque despiadado, mientras el país vuelve a estremecerse por la violencia que golpea incluso a familias que solo buscaban regresar a casa.