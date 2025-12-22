“Estaba feliz con su bebé”: la confesión de un amigo de la jueza Vivian Polanía quién no se explica su extraña muerte

La misteriosa muerte de la jueza Vivian Polanía sigue generando conmoción y múltiples interrogantes en el país. A los detalles conocidos sobre las circunstancias en las que fue hallada sin vida en su vivienda, se suma ahora el testimonio de un amigo cercano, quien asegura que la funcionaria judicial estaba feliz con su bebé y no comprende cómo pudo ocurrir un desenlace tan inesperado.

La jueza Primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías, reconocida por su perfil firme frente a estructuras criminales, fue encontrada muerta el pasado miércoles 17 de diciembre en su residencia, ubicada en un conjunto cerrado de Cúcuta. La alerta la dieron los vecinos, quienes escucharon el llanto constante de su bebé de apenas dos meses, que se encontraba junto al cuerpo de su madre.

Jueza Vivian Polanía apareció muerta junto a su bebé: el dato clave que desconcierta a sus amigos

De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, el cuerpo de Vivian Polanía no presentaba signos visibles de violencia, lo que abrió un amplio abanico de hipótesis. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, confirmó que en el lugar fueron halladas papeletas de cocaína, un elemento que ahora forma parte de la investigación.

“El proceso está en curso y no se descarta ninguna hipótesis”, señaló el oficial, quien explicó que se analizan escenarios como un posible suicidio, homicidio, muerte natural o una situación asociada al consumo de sustancias psicoactivas, a la espera del dictamen definitivo de Medicina Legal.

Sin embargo, una de las versiones que más fuerza ha tomado en las últimas horas es la del abogado Luis Alexánder Maldonado, amigo cercano de la jueza, quien se refirió a la extraña muerte de Polanía en entrevista con el diario El Tiempo. Según relató, la togada atravesó momentos difíciles en el pasado, pero su situación personal había cambiado tras el nacimiento de su hijo.

Maldonado recordó que meses atrás la jueza había publicado audios en redes sociales en los que hablaba de conflictos con su pareja, extorsiones y presuntas amenazas relacionadas con imágenes personales y entrega de información en su contra. También manifestó sentirse víctima de una persecución laboral, una situación que compartió con varios allegados.

“En esas grabaciones ella habla de problemas con una expareja, pero entiendo que eran temas de convivencia y que ya se habían solucionado”, explicó el abogado, quien insistió en que la jueza había logrado estabilizar su vida personal.

El jurista confirmó además que Vivian Polanía recibía amenazas constantes debido a su labor judicial. “Era una juez incorruptible. Negaba beneficios a integrantes de bandas criminales, lo que la convirtió en objetivo de varias estructuras ilegales. Por eso contaba con esquema de protección de la Rama Judicial”, afirmó.

Maldonado recordó que Polanía fue juez de garantías en casos de alto impacto, entre ellos el proceso contra los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, lo que incrementó los riesgos en su contra.

La última conversación entre ambos ocurrió el lunes en la noche, apenas dos días antes de su fallecimiento. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Jamás habría puesto en riesgo la vida de su hijo”, aseguró Maldonado, quien también resaltó que el conjunto donde vivía tenía altos controles de seguridad, lo que hace aún más compleja la investigación.

Mientras Medicina Legal avanza en los análisis forenses, la muerte de Vivian Polanía sigue rodeada de dudas, alimentadas por su historial profesional, las amenazas que enfrentó y el testimonio de quienes aseguran que atravesaba uno de los momentos más importantes de su vida.