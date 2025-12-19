Se eleva a seis el número de muertos en ataque del ELN a base militar en Aguachica, Cesar

Un atentado terrorista sacudió durante la noche de este jueves 18 de diciembre al municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, luego de que la base militar de El Juncal fuera atacada con explosivos y disparos, en un hecho que dejó seis militares muertos y al menos 26 personas heridas, según información preliminar entregada por el Ejército Nacional de Colombia.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción violenta tuvo como objetivo la Base Militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería N.° 14, ubicada en la vereda El Juncal, zona rural de Aguachica. El ataque habría sido perpetrado mediante el uso de drones cargados con artefactos explosivos, una modalidad que en los últimos meses ha generado creciente preocupación entre las autoridades militares por su alto poder destructivo y dificultad de detección.

Seis militares muertos tras atentado terrorista contra base del Ejército en Aguachica

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Ejército Nacional confirmó el grave balance del atentado. “Fue atacada la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N.° 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, Cesar, mediante una acción terrorista con artefactos explosivos. De manera preliminar se conoce que seis de nuestros soldados fueron asesinados y, al parecer, 32 más resultaron heridos, quienes fueron evacuados hacia centros médicos de la región”, indicó la institución.

Posteriormente, la Segunda División del Ejército Nacional emitió un nuevo comunicado en el que precisó que las cifras aún se encuentran en proceso de verificación, debido a la complejidad del ataque y a las labores de evacuación de los heridos hacia hospitales de la región. En este pronunciamiento inicial se hablaba de cuatro militares muertos y siete heridos, lo que evidencia que la información fue actualizándose a medida que avanzaban las operaciones de rescate y atención médica.

Las autoridades militares atribuyeron el atentado al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, grupo armado ilegal que mantiene presencia en varias zonas del nororiente del país. Así lo confirmó el comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, el almirante Francisco Hernando Cubide, quien señaló que esta estructura del ELN sería la responsable del “cobarde ataque terrorista” contra las tropas del Batallón Ricaurte, perteneciente a la Segunda División del Ejército.

“El Frente Camilo Torres Restrepo del Grupo Armado Organizado ELN es el responsable del ataque terrorista efectuado hace pocos minutos al Batallón Ricaurte, ubicado en el corregimiento de Juncal, municipio de Aguachica – Cesar. En estos momentos, las unidades del Ejército Nacional, en acciones conjuntas y coordinadas, se encuentran asegurando el área y evacuando al personal afectado”, expresó el alto oficial.

Tras el atentado, se reforzó la seguridad en la zona, mientras continúan las operaciones militares para dar con los responsables y prevenir nuevos ataques. El hecho ha generado consternación nacional y reabre el debate sobre la escalada de violencia y el uso de drones explosivos por parte de grupos armados ilegales en Colombia.

La Quinta Brigada del Ejército Nacional confirmó los nombres de los seis soldados profesionales asesinados tras el ataque a una base militar en Aguachica, Cesar: