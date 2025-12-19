Atentado en Aguachica, Cesar: Cuatro militares muertos tras ataque al Batallón Ricaurte

Un ataque con artefactos explosivos y ráfagas de fusil contra la Base Militar N.° 27 del Batallón de Infantería N.° 14 sucedió esta noche, jueves 18 de diciembre, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción del municipio de Aguachica, dejó un saldo parcial de cuatro soldados fallecidos y al menos siete uniformados heridos.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Segunda División del Ejército Nacional, el hostigamiento comenzó en horas de la noche, generando múltiples daños en la infraestructura de la guarnición. Fuentes militares indicaron que las tropas reaccionaron de inmediato para repeler la acción armada, produciéndose un intercambio de disparos que se extendió por varios minutos en los alrededores del corregimiento.

El balance de las autoridades

El General Luis Emilio Cardozo Santamaría, Comandante del Ejército, confirmó la gravedad de la situación a través de sus canales oficiales. “Lamento y rechazo el atentado contra nuestra Base Militar, perpetrado por el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. Recibo el reporte preliminar de cuatro de nuestros soldados fallecidos y siete más heridos”, expresó el alto oficial, quien además manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas.

Por su parte, el Almirante Francisco Cubides, Comandante de las Fuerzas Militares, ratificó la autoría del grupo armado en el ataque al Batallón Ricaurte. Los uniformados heridos fueron evacuados de urgencia hacia el hospital José Dávila Padilla y otros centros asistenciales de la región, donde reciben atención médica especializada bajo pronóstico reservado.

Contexto de seguridad y pronunciamiento presidencial

Este suceso ocurre en un momento de alta tensión política y de seguridad en el país. Horas antes del atentado, el presidente Gustavo Petro se había pronunciado de manera radical y concisa sobre la situación del ELN, calificando a la organización como un actor que ha afectado la estabilidad del país.

“La organización armada binacional integrada por venezolanos y colombianos se llama ELN. Se dedicó a economías ilícitas y a afectar a la población campesina”, señaló el mandatario durante la tarde de este jueves. El presidente Gustavo Petro enfatizó que, pese a los intentos de diálogo y las mesas de conversación establecidas, la persistencia de acciones violentas en regiones como el Catatumbo y el sur del Cesar dificulta el camino hacia la paz. “Solo el abandono de las armas permitiría que ese grupo deje de ser una amenaza para la región”, puntualizó el Jefe de Estado.

El Gobierno y la cúpula militar atribuyen el asalto al Frente Camilo Torres del ELN tras una noche de hostigamientos en la vereda El Juncal.

Aseguramiento de la zona

A esta hora, unidades del Ejército Nacional, en una operación conjunta y coordinada, mantienen el aseguramiento del área en el corregimiento de Juncal para prevenir nuevas incursiones y permitir las labores de investigación de la Fiscalía General de la Nación.

La institución militar informó que se encuentra en proceso de consolidación de la información para dar a conocer las identidades de los fallecidos, una vez se cumpla con el protocolo de notificación a sus allegados.

La comunidad de Aguachica permanece en alerta mientras se restablece el orden público en la zona rural del municipio.