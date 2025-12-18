Masacre en Uribia, La Guajira: disparan contra personas en una tienda

Un nuevo hecho de violencia sacudió en las últimas horas al municipio de Uribia, en el norte del departamento de La Guajira, luego de que se registrara un ataque sicarial en el sector conocido como La Barra, que dejó como saldo preliminar tres personas muertas, que fallecieron en las últimas horas.

Para leer:Hallan decapitado a menor de 15 años señalado en muerte de niña de 3 años encontrada en un costal, sería un caso de justicia por mano propia

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por testigos, los hechos ocurrieron hace pocos minutos cuando las víctimas se encontraban departiendo en el lugar, en un ambiente aparentemente tranquilo. De manera repentina, varios hombres armados llegaron hasta el sitio y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban reunidas, generando pánico entre quienes presenciaron el ataque.

Hombres armados disparan en La Barra, Uribia: tres heridos y alerta por seguridad

Tras perpetrar el atentado, los agresores huyeron rápidamente del lugar, aprovechando la confusión y el temor generado entre los presentes. Hasta el momento, no se ha confirmado si los atacantes se movilizaban a pie o en algún tipo de vehículo, información que está siendo verificada por las autoridades en el marco de las investigaciones iniciales.

Las personas heridas fueron auxiliadas de inmediato por la comunidad, que reaccionó rápidamente ante la gravedad de la situación. Los lesionados fueron trasladados en distintos vehículos particulares hasta centros asistenciales del municipio de Uribia, donde reciben atención médica especializada. Según se conoció, su estado de salud es delicado, aunque hasta el cierre de esta edición las autoridades no han confirmado fallecimientos derivados de este hecho violento.

Minutos después del ataque, unidades de la Policía y otros organismos de la fuerza pública llegaron al sector de La Barra para acordona el área y adelantar las diligencias correspondientes. En el lugar se realizaron labores de inspección, recolección de material probatorio y entrevistas a posibles testigos, con el objetivo de establecer las circunstancias exactas del ataque e identificar a los responsables.

Las autoridades también iniciaron un operativo de búsqueda en la zona y en sectores aledaños, con el fin de dar con el paradero de los autores materiales del atentado. Asimismo, se analizan posibles hipótesis relacionadas con ajustes de cuentas, disputas personales o hechos asociados a estructuras criminales, aunque ninguna línea de investigación ha sido confirmada oficialmente.

Este nuevo episodio de violencia ha generado preocupación entre los habitantes de Uribia, quienes reiteran su llamado a las autoridades para reforzar las acciones de seguridad y prevenir hechos que pongan en riesgo la vida de la población civil. Líderes comunitarios han expresado su inquietud por el aumento de este tipo de ataques en la región y la necesidad de mayor presencia institucional.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que no difunda rumores y aporte cualquier información que pueda ser útil para el esclarecimiento del caso, a través de los canales oficiales. Mientras tanto, el municipio permanece en alerta a la espera de un parte médico oficial que confirme la evolución de las personas heridas y de avances concretos en la investigación de este atentado que vuelve a encender las alarmas por la seguridad en La Guajira.

Para ver el video haga clic aquí